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В «семёрке» назревает бунт «шестёрок»

06 июня 2018, 20:54  •  140 • Война
G7 как «клуб друзей Вашингтона» может перестать существовать
В конце прошлого – начале текущего столетия крупнейшими событиями международной жизни были встречи «Большой семёрки», «Большой восьмёрки», «Большой двадцатки». В новой обстановке эти некогда авторитетные и влиятельные площадки стали утрачивать способность эффективно влиять на ход мировых событий.
Анахронизмом может стать G7 – международный форум руководителей ведущих капиталистических стран (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии). Родилась G7 в 1975 году, когда по инициативе тогдашнего президента Франции Валери Жискара д’Эстена во дворце Рамбуйе собрались главы государств и правительств ведущих капиталистических держав (тогда их было шесть, без Канады). В 1976 году к группе примкнула Канада, возникла «семёрка», а в 1990-е годы возникла формула «7+1»: на встречи G7 стали приглашать Россию сначала в качестве наблюдателя, потом как участника с совещательным голосом. Заговорили о «Большой восьмёрке» (G8), но Россия не чувствовала себя полноценным членом группы, её воспринимали как гостя. Причем гостю предлагали не кресло, а приставной стульчик.
В 1999 году на свет появилась G20, в которой были представлены все страны G8 плюс ещё 12 наиболее влиятельных государств (в том числе Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, входящие в группу БРИКС). Это несколько снизило значимость встреч G8. Многие страны с недоверием стали относиться к «восьмёрке» как излишне закрытому клубу. Чтобы поднять свой авторитет, G8 с 2005 года стала приглашать на свои саммиты в качестве наблюдателей лидеров Бразилии, Китая, Мексики, ЮАР.
В 2014 году «восьмёрка» приказала долго жить: Россию из клуба исключили («за Крым»). Встречи опять стали проводиться в формате G7. В 2018 году очередная 44-я встреча «семёрки» пройдет 8-9 июня в Канаде в местечке Ла-Мальбе (провинция Квебек). Основная тема предстоящего форума согласована – химическое оружие. Тема надуманная, с откровенным антироссийским душком. Фактически будут обсуждаться другие, более горячие вопросы, касающиеся не России, а отношений внутри «благородного семейства».
Встреча в Ла-Мальбе будет проходить на фоне резко обострившихся противоречий между США и остальными членами G7. Последнее время Дональд Трамп с упорством, достойным удивления, делал всё, чтобы испортить отношения с ближайшими союзниками.
Во-первых, он фактически начал торговую войну против остальных шести стран клуба G7. В марте Вашингтон установил импортные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). И это ещё не всё. Трамп заявил, что список европейских товаров, которые подлежат обложению более высокими пошлинами, будет расширяться и далее. В первую очередь под это обложение могут попасть автомобили, особенно может пострадать автопром Германии.
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что решение Вашингтона о введении пошлин ослабит трансатлантическое сотрудничество. «Мотивация, которую используют США, – внутренняя безопасность – чистый протекционизм. ЕС не может быть угрозой внутренней безопасности США», – отметила она. Еврочиновница призвала все страны, которые пострадали от американских пошлин, последовать примеру ЕС и оспорить это решение в ВТО. В качестве ответной меры ЕС намерен ввести с 20 июня 25-процентные пошлины на американские товары, среди которых апельсиновый сок, виски, табак и мотоциклы.
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Во-вторых, Вашингтон начал разрушать договорённости по ядерной программе Ирана. Трамп 8 мая заявил о выходе из соглашения по Ирану и о восстановлении экономических санкций против Тегерана. Больше того: если другие страны будут нарушать установленные Вашингтоном санкции против Тегерана, то и они станут объектом вторичных санкций со стороны США. Данные заявления – прямой удар по европейским союзникам Вашингтона. Европейские компании, особенно французские и итальянские, в меньшей степени немецкие и британские, воспользовались отменой с 1 января 2016 года санкций против Ирана и стали активно осваивать рынок этой страны. Речь идёт о разработке месторождений углеводородов на территории Ирана, о строительстве промышленных предприятий (особенно автомобилестроение) и объектов экономической инфраструктуры, о поставках самолетов «Аэробус» и т. д. Европейский бизнес уже успел сделать инвестиций на несколько миллиардов евро и заключить контракты на десятки миллиардов евро. И Европа справедливо посчитала, что санкции направлены не столько против Тегерана, сколько против европейского бизнеса.
В-третьих, особый «зуб» на Вашингтон имеет Канада. Мало того что с 1 июня упомянутые пошлины стали действовать против товаров, импортируемых из Канады. Премьер-министр Трюдо, который считал себя самым ближайшим союзником США, оскорбился из-за введения Трампом пошлин на металлы. «Идея того, что мы каким-то образом являемся угрозой национальной безопасности Соединённых Штатов, честно говоря, оскорбительна и недопустима», – заявил Трюдо в интервью NBC.
Вашингтон собирается также окончательно разрушить соглашение НАФТА. К настоящему времени переговоры по данному вопросу зашли в тупик. Не исключено, что США вообще ликвидируют соглашение. Для канадской экономики это будет очень чувствительным ударом. Канада, крупнейший поставщик стали для Соединённых Штатов, заявила на днях, что установит пошлины на американские товары с суммарной стоимостью импорта в 12,8 млрд долларов (включая виски, апельсиновый сок, сталь, алюминий и другие продукты). Канада уже начала согласовывать свои протекционистские меры против США с Европейским союзом. Думаю, что премьер-министр Канады на предстоящей встрече в Ла-Мальбе не сможет обойти стороной больной вопрос, касающийся деструктивной деятельности США внутри НАФТА, при этом он рассчитывает на морально-политическую поддержку со стороны европейцев и Японии.
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В-четвёртых, пошёл пятый год с того момента, как Вашингтон начал санкционную войну против России, втянув в неё своих ближайших союзников. И с каждым годом становится всё более очевидным, что опять же основной ущерб от санкций несёт не Россия, а Европа. Различные оценки, которые появляются на Западе, свидетельствуют о том, что ущерб для Европы оказывается в 2-3 больше, чем для России. И бизнесмены, и многие политики европейских стран видят спасение Старого Света в отмене экономических санкций против России. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в начале июня призвал покончить с «демонизацией России». «Я действительно думаю, что нам нужно восстановить связи с Россией, – заявил он. – Мне не очень по душе нынешнее состояние наших отношений. Мы никогда не согласимся с действиями России в отношении Крыма и Восточной Украины, но нам нельзя забывать, что площадь всей территории Европейского союза – 5,5 миллиона квадратных километров, в то время как России – 70,5».
Особенно громко и уверенно о необходимости восстановления экономических и иных отношений с Россией заявляет Италия. В марте там на парламентских выборах победили евроскептики. У нового итальянского правительства имеется программа из 30 пунктов. Часть этих пунктов касается кардинальной перестройки отношений Рима с Брюсселем (Европейским союзом). Вплоть до того, что Италия может выйти из еврозоны и вернуться к своей национальной валюте – лире. Можно ожидать, что после прихода к власти евроскептиков отношения между Римом, с одной стороны, и Берлином и Парижем (последовательными защитниками евро и еврозоны) – с другой, неизбежно обострятся.
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На прошлой неделе в Канаде (в Уистлере, Британская Колумбия) прошла встреча министров экономики и финансов стран G7. На ней Францию представлял министр финансов Брюно ле Мэр, который многократно и громогласно уже призывал Европу и весь цивилизованный мир освободиться от колониального гнёта Америки. Вот и на встрече в Канаде он фактически изгнал США из G7, заявив об изоляции Вашингтона: «К сожалению, у нас будет G6 плюс одни Соединённые Штаты против всех, а также риск экономической дестабилизации». По итогам этой встречи шесть министров выступили с заявлением, в котором попросили своего американского коллегу Стивена Мнучина передать президенту США Дональду Трампу их «единодушную озабоченность и разочарование» его решением о повышении пошлин.
Ведущие мировые СМИ о «Большой семёрке» всегда сообщали с неким пиететом и повышенным респектом. Но в кулуарах её нередко называли «Клубом друзей Вашингтона». Иногда говорили: «Семёрка – это США плюс шестёрки»», намекая на наличие в группе вассальных отношений. Сейчас, кажется, союзники Вашингтона устали быть вассалами. В «семёрке» назревает бунт «шестёрок».
Валентин КАТАСОНОВ

Фонд Стратегической Культуры

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