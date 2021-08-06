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В семье Венедиктова нашёлся симулянт? "Алексей Алексеевич позорит своего отца"

06 августа 2021, 07:10  •  235 • Политика
Сын главреда "Эха Москвы" пытается дезертировать из армии. Неужели в семье Алексея Венедиктова нашёлся симулянт? "Алексей Алексеевич позорит своего отца", - уверен автор расследования Владимир Александров.
В июле телеканал Царьград рассказал, как сын главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова отчаянно пытался косить от воинской службы. После выяснилось, что служить всё равно пришлось. Но... теперь Алексей Венедиктов-младший проводит время в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.
Диагнозов было несколько, они постоянно менялись:
"Каждый день Алексей Алексеевич настаивает на том, чтобы ему сделали компьютерную томографию носа, электрокардиограмму, провели исследование лёгких, взяли многочисленные анализы", - говорит автор расследования для Царьграда Владимир Александров.
Цель нерадивого "защитника Родины" одна - получить направление на военно-врачебную комиссию. А там есть надежда окончательно покинуть армию. Впрочем, Александров, полагает, что сейчас "Алексей Алексеевич позорит своего отца":
"Но, пожалуй, ещё больший стыд он должен испытывать перед памятью прадеда - Венедиктова Николая Андриановича. Подполковник Венедиктов служил в органах НКВД, являлся членом военного трибунала 2-го Украинского фронта. За годы Великой Отечественной войны, а Николай Андрианович прошёл её от звонка до звонка, был награждён орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степеней", - добавляет Александров.
Полная версия расследования доступна в расширенном материале "Первого русского".

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