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«В семье не без урода»
31 марта 2020, 03:35 • 1 • Политика
Введение режима самоизоляции для жителей Москвы и Подмосковья — оправданная мера, которая необходима, для того чтобы остановить распространение COVID-19. Об этом Владимир Путин заявил на совещании со своими полномочными представителями в федеральных округах РФ. По словам президента, профессиональный подход позволил России выиграть время и сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции. При этом глава государства призвал активно информировать граждан о происходящем и поручил пополнить резервы лекарств и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также 30 марта Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом борьбу с коронавирусом.
«Береженого бог бережет»
На фоне сложной эпидемиологической обстановки президенту приходится всё чаще проводить совещания в формате видеоконференции. Если на прошлой неделе Владимир Путин так «встретился» с лидерами стран G20, то 30 марта его ожидало виртуальное заседание с полпредами.
Президент напомнил, что «сейчас принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и на опережение». При этом россияне должны иметь постоянный доступ к объективной информации о принимаемых мерах и развитии ситуации вокруг COVID-19. По мнению Владимира Путина, это лучший ответ «на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы».
Проблема с распространением фейков действительно серьезна, заверила «Известия» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, в соцсетях чрезвычайно быстро расходятся разные лживые новости, и для правоохранительных органов борьба с этим — непростая задача. Поэтому важно, чтобы каждый гражданин, пересылающий сообщение, осознавал ответственность.
— Сегодня ответственность лежит на каждом из нас. Ведь речь о будущем нашей страны, — добавила парламентарий.
Между тем Владимир Путин подчеркнул, что профессиональный подход позволил «выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции».
— И этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать, — обратился он к полпредам.
Он поручил наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах. В первую очередь это касается организации медпомощи людям, которые были инфицированы или могут столкнуться с болезнью. Владимир Путин подчеркнул, что сейчас делается всё, для того чтобы угроза не затронула большого количества жителей страны. Однако, по его словам, «подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учетом всех просчитанных вариантов развития ситуации на основе опыта других стран».
— Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры. Даже если они людям непосвященным в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого бог бережет, — добавил Владимир Путин.
К слову, распространение коронавирусной инфекции удалось, к примеру, затормозить Китаю, где был еще зимой зарегистрирован нулевой пациент. Власти КНР 29 марта даже пошли на восстановление авиасообщения в провинции Хубэй — недавнем эпицентре COVID-19. В Южной Корее, еще месяц назад считавшейся одной из наиболее зараженных стран в мире, смертность остается на относительно низком уровне, а эпидемию удалось взять под контроль. Перед глазами и германский сценарий. Вопреки десяткам тысяч заболевших, ФРГ удается избежать большого числа летальных исходов.
Дополнительный резерв
Владимир Путин подчеркнул, что «в ближайшие дни необходимо завершить полную инвентаризацию состояния и готовности медицинских учреждений». Это касается системы Минздрава, Федерального медико-биологического агентства, ведомственных и частных клиник и больниц. Президент напомнил, что «всё должно быть еще раз сведено в единую базу данных».
— В том числе под вашу личную ответственность нужно детально оценить реальную готовность коечного фонда, использовать все возможности, чтобы быстро нарастить, если потребуется, резерв свободных коек. Очевидно, что часть больниц на временной основе потребуется полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом, — заявил Владимир Путин.
Президент признал, что в регионах ситуация с коечным фондом разная, и поэтому уже сейчас следует предусмотреть схемы межрегионального взаимодействия. Речь идет о приеме больных из соседних субъектов, а также о выезде медбригад и служб скорой помощи за пределы своего субъекта. В таких случаях должны быть правительством предусмотрены компенсации региональным бюджетам за счет федерального центра, отметил Владимир Путин.
Кроме того, необходимо «оперативно задействовать все лабораторные мощности, а также развернуть дополнительные центры диагностики как в государственных, так и в частных медицинских организациях», продолжил он. Это требуется для того, чтобы уже в ближайшие дни резко нарастить объемы тестирования на наличие вируса.
— Также оцените возможности профильных предприятий, с тем чтобы подключить их к выпуску эффективных тест-систем. Целый ряд таких систем в России уже создан. Прошу обеспечить оперативную регистрацию новых тест-систем. Пожалуйста, не затягивайте с этим. Там, где потребуется, не только российского, но и зарубежного образца, — заявил Владимир Путин.
Президент потребовал провести инвентаризацию аппаратов ИВЛ, которые используются при лечении пациентов в тяжелом состоянии. По его мнению, должна быть полная картина не просто по числу имеющихся аппаратов, но и по их реальной готовности к работе, включая наличие запчастей и расходных материалов.
— Нужно пополнять имеющийся у нас резерв по аппаратам ИВЛ. И конечно, дополнительно потребуются люди, которые могут работать с такими установками, имеют необходимую квалификацию, — подчеркнул президент. — Прошу оказать содействие в организации на местах дополнительного обучения врачей работе на таких аппаратах. Я вижу, что наши медики проявляют в подавляющем большинстве случаев удивительную самоотдачу, профессионализм и дисциплину. Надо их поддержать.
Учитывая тот факт, что в последние дни серьезно возрастает нагрузка на профильных специалистов и сотрудников бригад скорой помощи, Владимир Путин призвал разработать меры по подключению к работе врачей других специальностей, а также ординаторов, профессоров, преподавателей медицинских учебных заведений. По его словам, важно и обеспечение необходимого состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов медицинских вузов.
— В свою очередь постоянно отслеживайте, чтобы все выплаты, связанные с особым режимом работы врачей, медсестер, другого медперсонала, работников служб скорой помощи, проводились строго в срок, — подчеркнул глава государства.
Важным вопросом остается лекарственное обеспечение. Владимир Путин отметил, что по всем препаратам, которые используются для борьбы с коронавирусом и его осложнениями, должен быть создан дополнительный резерв.
Также президент потребовал проводить регулярные разъяснительные работы с пожилыми людьми, которые оказались основной группой риска.
— Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь, вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас. Подумайте, пожалуйста, и вы о себе, — заявил Владимир Путин.
Реально, а не по бумажкам
Отдельно президент остановился на превентивных мерах. Он подчеркнул, что на нынешнем этапе необходимо максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни. Для этого надо «наладить работу по выявлению тех граждан, которые в последние две недели вернулись или будут еще возвращаться в Россию из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу».
— Для них должен быть обеспечен режим карантина или самоизоляции, налажен контроль за состоянием их здоровья, здоровья членов их семей, установлены их контакты, которые могли привести к передаче болезни другим людям. Такая работа должна быть проведена реально, хочу это подчеркнуть, реально, на деле, а не по бумажкам и не по отчетам. Без всяких исключений, — сказал президент.
Владимир Путин призвал жителей столицы и Подмосковья отнестись максимально серьезно к режиму самоизоляции, который не позволяет всем гражданам вне зависимости от возраста покидать жилье без уважительной причины.
— Эта мера оправданна и необходима для огромной, многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса, — уверен президент.
Владимир Путин также посетовал на то, что некоторые развлекательные комплексы и другие места массового скопления людей продолжают свою работу. По словам президента, местные власти иногда закрывают глаза на подобные случаи.
— Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться, — обратился глава РФ.
Президент напомнил, что все структуры жизнеобеспечения, включая магазины товаров первой необходимости, аптеки, системы ЖКХ и органы власти, на этой неделе продолжают свою работу. Тем не менее даже к ним сейчас должны предъявляться повышенные требования безопасности. Кроме того, необходимо обеспечить персонал индивидуальными средствами защиты.
— В магазинах, аптеках нужен особый порядок обслуживания, не допускающий плотных очередей, большого скопления граждан. Как говорят специалисты, рекомендуемая дистанция между людьми — это 1,5–2 м. Надеюсь, что все уже об этом знают, — подчеркнул президент.
Нельзя допускать и локальных сбоев в розничном сегменте торговли, отметил президент. При этом важно контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства и средства индивидуальной защиты.
— Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна — это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, в семье не без урода. Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен, — сказал президент.
На федеральном уровне существует список системно значимых предприятий и отраслей, по которым необходим особый мониторинг в сложившейся ситуации. По словам президента, каждый регион должен сформировать аналогичный список. Главная цель такого шага — работоспособность ключевых предприятий и сохранение рабочих мест.
Правительство со своей стороны обеспечит пополнение региональных гарантийных фондов, чтобы у российских субъектов появились дополнительные возможности для поддержки кредитования бизнеса. Владимир Путин призвал кабмин увеличить объемы финансирования таких программ и ускорить выделение средств.
Разумеется, отсрочки по налогам и другие меры поддержки малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей скажутся на региональных бюджетах. Тем не менее даже в такой ситуации не следует урезать бюджетные расходы, считает президент.
— Напротив, задача сейчас в том, чтобы как можно быстрее, без сбоев и в полном объеме финансировать все запланированные программы и контракты. Эти средства крайне нужны сейчас экономике. Они должны работать — работать на сохранение занятости людей и их доходов, на устойчивость предприятий, — заявил президент.
В конце своей речи Владимир Путин призвал коллег ежедневно отслеживать ситуацию. В частности, он напомнил, что до 10 мая власти всех регионов должны завершить передачу налоговым органам информации из ЗАГСов. Это требуется для того, чтобы уже с июня начались выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.
На связи
В этот же день Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Политики проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах, а также обсудили возможность более тесного сотрудничества в борьбе с COVID-19. Стоит отметить, что США лидируют по числу инфицированных людей. В стране было зафиксировано свыше 145 тыс. случаев заражения. Кроме того, более 2,6 тыс. человек скончались.
При любых разногласиях ведущие ядерные державы обязаны вести диалог в период кризисов, считает член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
— А сейчас над человечеством действительно нависла серьезная опасность, и мы до конца не осознаем ее последствий, — заявил сенатор «Известиям».
Политик подчеркнул, что без международного сотрудничества в этой ситуации не обойтись, учитывая, например, чрезвычайно сложную ситуацию в Италии, которой Россия сейчас оказывает помощь.
Между тем Владимир Путин и Дональд Трамп во время беседы также обменялись мнениями по состоянию мирового рынка нефти, который обвалился после развала сделки ОПЕК+. Для нормализации ситуации российская и американская стороны договорились проводить консультации по линии министров энергетики.
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