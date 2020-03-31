«В семье не без урода»

Введение режима самоизоляции для жителей Москвы и Подмосковья — оправданная мера , которая необходима, для того чтобы остановить распространение COVID-19. Об этом Владимир Путин заявил на совещании со своими полномочными представителями в федеральных округах РФ. По словам президента, профессиональный подход позволил России выиграть время и сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции . При этом глава государства призвал активно информировать граждан о происходящем и поручил пополнить резервы лекарств и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также 30 марта Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом борьбу с коронавирусом.

«Береженого бог бережет»

На фоне сложной эпидемиологической обстановки президенту приходится всё чаще проводить совещания в формате видеоконференции. Если на прошлой неделе Владимир Путин так «встретился» с лидерами стран G20, то 30 марта его ожидало виртуальное заседание с полпредами.

Президент напомнил, что « сейчас принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и на опережение ». При этом россияне должны иметь постоянный доступ к объективной информации о принимаемых мерах и развитии ситуации вокруг COVID-19. По мнению Владимира Путина, это лучший ответ «на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы ».

Проблема с распространением фейков действительно серьезна, заверила «Известия» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, в соцсетях чрезвычайно быстро расходятся разные лживые новости, и для правоохранительных органов борьба с этим — непростая задача. Поэтому важно, чтобы каждый гражданин, пересылающий сообщение, осознавал ответственность.

— Сегодня ответственность лежит на каждом из нас. Ведь речь о будущем нашей страны, — добавила парламентарий.

Между тем Владимир Путин подчеркнул, что профессиональный подход позволил «выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции».

— И этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать , — обратился он к полпредам.

Он поручил наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах . В первую очередь это касается организации медпомощи людям, которые были инфицированы или могут столкнуться с болезнью. Владимир Путин подчеркнул, что сейчас делается всё, для того чтобы угроза не затронула большого количества жителей страны. Однако, по его словам, «подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учетом всех просчитанных вариантов развития ситуации на основе опыта других стран».

— Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры. Даже если они людям непосвященным в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого бог бережет , — добавил Владимир Путин.

К слову, распространение коронавирусной инфекции удалось, к примеру, затормозить Китаю, где был еще зимой зарегистрирован нулевой пациент. Власти КНР 29 марта даже пошли на восстановление авиасообщения в провинции Хубэй — недавнем эпицентре COVID-19. В Южной Корее, еще месяц назад считавшейся одной из наиболее зараженных стран в мире, смертность остается на относительно низком уровне, а эпидемию удалось взять под контроль. Перед глазами и германский сценарий. Вопреки десяткам тысяч заболевших, ФРГ удается избежать большого числа летальных исходов.

Дополнительный резерв

Владимир Путин подчеркнул, что «в ближайшие дни необходимо завершить полную инвентаризацию состояния и готовности медицинских учреждений ». Это касается системы Минздрава, Федерального медико-биологического агентства, ведомственных и частных клиник и больниц. Президент напомнил, что «всё должно быть еще раз сведено в единую базу данных».

— В том числе под вашу личную ответственность нужно детально оценить реальную готовность коечного фонда, использовать все возможности, чтобы быстро нарастить, если потребуется, резерв свободных коек . Очевидно, что часть больниц на временной основе потребуется полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом, — заявил Владимир Путин.

Президент признал, что в регионах ситуация с коечным фондом разная, и поэтому уже сейчас следует предусмотреть схемы межрегионального взаимодействия. Речь идет о приеме больных из соседних субъектов, а также о выезде медбригад и служб скорой помощи за пределы своего субъекта . В таких случаях должны быть правительством предусмотрены компенсации региональным бюджетам за счет федерального центра, отметил Владимир Путин.

Кроме того, необходимо « оперативно задействовать все лабораторные мощности , а также развернуть дополнительные центры диагностики как в государственных, так и в частных медицинских организациях», продолжил он. Это требуется для того, чтобы уже в ближайшие дни резко нарастить объемы тестирования на наличие вируса.

— Также оцените возможности профильных предприятий, с тем чтобы подключить их к выпуску эффективных тест-систем. Целый ряд таких систем в России уже создан. Прошу обеспечить оперативную регистрацию новых тест-систем. Пожалуйста, не затягивайте с этим. Там, где потребуется, не только российского, но и зарубежного образца, — заявил Владимир Путин.

Президент потребовал провести инвентаризацию аппаратов ИВЛ, которые используются при лечении пациентов в тяжелом состоянии. По его мнению, должна быть полная картина не просто по числу имеющихся аппаратов, но и по их реальной готовности к работе, включая наличие запчастей и расходных материалов.

— Нужно пополнять имеющийся у нас резерв по аппаратам ИВЛ. И конечно, дополнительно потребуются люди, которые могут работать с такими установками , имеют необходимую квалификацию, — подчеркнул президент. — Прошу оказать содействие в организации на местах дополнительного обучения врачей работе на таких аппаратах. Я вижу, что наши медики проявляют в подавляющем большинстве случаев удивительную самоотдачу, профессионализм и дисциплину. Надо их поддержать.

Учитывая тот факт, что в последние дни серьезно возрастает нагрузка на профильных специалистов и сотрудников бригад скорой помощи, Владимир Путин призвал разработать меры по подключению к работе врачей других специальностей, а также ординаторов, профессоров, преподавателей медицинских учебных заведений. По его словам, важно и обеспечение необходимого состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов медицинских вузов.

— В свою очередь постоянно отслеживайте, чтобы все выплаты, связанные с особым режимом работы врачей, медсестер, другого медперсонала, работников служб скорой помощи, проводились строго в срок , — подчеркнул глава государства.

Важным вопросом остается лекарственное обеспечение. Владимир Путин отметил, что по всем препаратам, которые используются для борьбы с коронавирусом и его осложнениями, должен быть создан дополнительный резерв.

Также президент потребовал проводить регулярные разъяснительные работы с пожилыми людьми , которые оказались основной группой риска.

— Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь, вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас. Подумайте, пожалуйста, и вы о себе , — заявил Владимир Путин.

Реально, а не по бумажкам

Отдельно президент остановился на превентивных мерах. Он подчеркнул, что на нынешнем этапе необходимо максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни. Для этого надо « наладить работу по выявлению тех граждан, которые в последние две недели вернулись или будут еще возвращаться в Россию из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу».

— Для них должен быть обеспечен режим карантина или самоизоляции, налажен контроль за состоянием их здоровья, здоровья членов их семей, установлены их контакты, которые могли привести к передаче болезни другим людям. Такая работа должна быть проведена реально, хочу это подчеркнуть, реально, на деле, а не по бумажкам и не по отчетам. Без всяких исключений , — сказал президент.

Владимир Путин призвал жителей столицы и Подмосковья отнестись максимально серьезно к режиму самоизоляции, который не позволяет всем гражданам вне зависимости от возраста покидать жилье без уважительной причины.

— Эта мера оправданна и необходима для огромной, многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса, — уверен президент.

Владимир Путин также посетовал на то, что некоторые развлекательные комплексы и другие места массового скопления людей продолжают свою работу. По словам президента, местные власти иногда закрывают глаза на подобные случаи.

— Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться , — обратился глава РФ.

Президент напомнил, что все структуры жизнеобеспечения, включая магазины товаров первой необходимости, аптеки, системы ЖКХ и органы власти, на этой неделе продолжают свою работу. Тем не менее даже к ним сейчас должны предъявляться повышенные требования безопасности. Кроме того, необходимо обеспечить персонал индивидуальными средствами защиты.

— В магазинах, аптеках нужен особый порядок обслуживания, не допускающий плотных очередей, большого скопления граждан. Как говорят специалисты, рекомендуемая дистанция между людьми — это 1,5–2 м . Надеюсь, что все уже об этом знают, — подчеркнул президент.

Нельзя допускать и локальных сбоев в розничном сегменте торговли, отметил президент. При этом важно контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства и средства индивидуальной защиты.

— Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна — это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, в семье не без урода . Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен , — сказал президент.

На федеральном уровне существует список системно значимых предприятий и отраслей, по которым необходим особый мониторинг в сложившейся ситуации. По словам президента, каждый регион должен сформировать аналогичный список. Главная цель такого шага — работоспособность ключевых предприятий и сохранение рабочих мест.

Правительство со своей стороны обеспечит пополнение региональных гарантийных фондов, чтобы у российских субъектов появились дополнительные возможности для поддержки кредитования бизнеса. Владимир Путин призвал кабмин увеличить объемы финансирования таких программ и ускорить выделение средств.

Разумеется, отсрочки по налогам и другие меры поддержки малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей скажутся на региональных бюджетах. Тем не менее даже в такой ситуации не следует урезать бюджетные расходы, считает президент.

— Напротив, задача сейчас в том, чтобы как можно быстрее, без сбоев и в полном объеме финансировать все запланированные программы и контракты. Эти средства крайне нужны сейчас экономике. Они должны работать — работать на сохранение занятости людей и их доходов, на устойчивость предприятий , — заявил президент.

В конце своей речи Владимир Путин призвал коллег ежедневно отслеживать ситуацию. В частности, он напомнил, что до 10 мая власти всех регионов должны завершить передачу налоговым органам информации из ЗАГСов. Это требуется для того, чтобы уже с июня начались выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

На связи

В этот же день Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Политики проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах, а также обсудили возможность более тесного сотрудничества в борьбе с COVID-19. Стоит отметить, что США лидируют по числу инфицированных людей. В стране было зафиксировано свыше 145 тыс. случаев заражения. Кроме того, более 2,6 тыс. человек скончались.

При любых разногласиях ведущие ядерные державы обязаны вести диалог в период кризисов, считает член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— А сейчас над человечеством действительно нависла серьезная опасность, и мы до конца не осознаем ее последствий, — заявил сенатор «Известиям».

Политик подчеркнул, что без международного сотрудничества в этой ситуации не обойтись, учитывая, например, чрезвычайно сложную ситуацию в Италии, которой Россия сейчас оказывает помощь.