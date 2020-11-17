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"В семье не без урода": Путин указал на миру на главную проблему

17 ноября 2020, 17:40  •  212 • Политика
Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Глава РФ вспомнил русскую поговорку в ходе обсуждения глобальной безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, комментируя проблему террористической угрозы, что мировое сообщество должно стремиться к общему единству, однако "в семье не без урода". Такое мнение российский лидер выразил в ходе видеоконференции на саммите БРИКС сегодня, 17 ноября.
Ранее индийский премьер Нарендра Моди заявил, что весь мир в представлении культуры его страны представляет одну семью. В ответ президент РФ заявил, что согласен со словами коллеги, и мировое единство является одним из базовых приоритетов для всех стран, однако глобальная угроза в лице мирового терроризма напоминает о том, что определенные лица намерены навязать всей планете собственную повестку.
Также глава РФ напомнил в ходе обсуждения с участниками саммита проблемы мировой безопасности, что напряженная обстановка сохраняется на Ближнем Востоке, а также Северной Африке.
Президент России также добавил, что в Сирии необходимо приложить усилия для урегулирования политического кризиса, сообщает РИА "Новости". По словам Путина, общие усилия членов БРИКС позволят добиться весьма успешных результатов, так как сила заключается во взаимной поддержке.
Комментируя обстановку в Нагорном Карабахе, глава РФ отметил, что обе стороны соблюдают договоренности, а Москва приняла активные меры для достижения соглашения между Арменией и Азербайджаном.
Ранее "Утро.ру" писало о самых громких и известных высказываниях президента России ко дню его 68-летия.

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