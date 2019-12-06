В СЕ призвали Киев отложить вступление в силу закона о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала Украину отложить вступление в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» до подготовки закона о национальных меньшинствах.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на коммюнике международной организации.

В документе подчёркивается, что «эксперты СЕ призывают Украину без промедления подготовить закон о национальных меньшинствах и отложить до этого времени выполнение статей закона о языке, который уже принят».

Кроме этого, эксперты СЕ предлагают украинским властям «пересмотреть закон о государственном языке и подготовить закон о меньшинствах в консультации со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.

Также в ООН призвали Украину принять соответствующий закон.