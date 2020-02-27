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В СЕ могут создать онлайн-курс по избирательному праву для украинцев

27 февраля 2020, 08:09  •  68 • Украина
Совет Европы в рамках проекта «Поддержка на Украине прозрачной и добросовестной выборной практики, охватывающей все группы населения» объявил тендер на услуги специалистов для разработки «креативной концепции», которая в дальнейшем будет использована для создания интерактивного онлайн-курса по основам украинского избирательного права. Об этом говорится в документах СЕ, с содержанием которых ознакомился RT.
 
AFP
 

Как следует из описания тендера, в Совете Европы ожидают, что курс будет представлен в игровом формате, что даст потенциальным пользователям возможность «погрузиться в увлекательную среду» изучения предмета.

«Интерактивный обучающий онлайн-курс по избирательному праву должен быть разработан в игровом формате, позволяющем потенциальным пользователям/клиентам проходить различные уровни, открывать достижения и погружаться в увлекательную обучающую виртуальную среду», — говорится в документе.

Общая стоимость предмета настоящего тендера в течение всего срока действия рамочного контракта не должна превышать €55 тыс.

В документе отмечается, что решение о разработке онлайн-курса было принято в том числе на фоне того, что осенью 2020 года на Украине должны пройти местные выборы.

Подчёркивается, что в СЕ уже начали работу над созданием курса. В настоящее время Совет Европы ищет группу специалистов, которые могли бы оказать содействие в дальнейшей работе над ним.

«Совету Европы требуется не более десяти организаций — поставщиков услуг... для поддержки проекта с опытом в области разработки нестандартных стратегий для рекламных кампаний/социально ориентированных проектов/интерактивных учебных онлайн-курсов/образовательных онлайн-игр и/или аналогичных образовательных/развлекательных онлайн-мероприятий для их дальнейшей реализации», — говорится в тексте.

Разработанный курс, как уточняется, будет представлен на сайте Центральной избирательной комиссии Украины и на открытых публичных образовательных платформах.

Ранее посольство Соединённых Штатов в Кишинёве анонсировало конкурс на получение гранта для реализации программы, направленной на «повышение уровня медиаграмотности» жителей Молдавии.

Цель будущего проекта, как подчёркивалось, заключается в «развитии навыков критического мышления» граждан страны в отношении СМИ.

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