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В СДПГ меняется стиль взаимодействия с Россией

29 декабря 2018, 17:39  •  110 • В мире
Новые голоса у немецких социал-демократов высказываются против «романтического взгляда на Россию»
По словам спикера СДПГ в бундестаге Нильса Шмида, в связи со сменой поколений в партии меняется стиль взаимодействия с Россией: «Прежняя российская политика СДПГ отличалась таким подходом: на несколько вечерних часов руководители партии усаживались вместе с Путиным, потом что-то сдвигалось в желаемом направлении, но это было ошибкой». После того как Зигмар Габриэль (СДПГ) покинул пост министра иностранных дел, такой практике поддержания германо-русской «мужской дружбы» пришёл конец.
Габриэля на посту министра иностранных дел сменил его однопартиец Хайко Маас, который сразу взял заметный крен в сторону критики российской внешней политики. В первом же интервью для журнала Spiegel Маас обвинил Россию во «всё более враждебном поведении». Он перечислил «первое после окончания Второй мировой войны применение в Европе химического оружия» (отравление Скрипаля), превращение кибернападений в инструмент внешней политики и блокировку работы Совбеза ООН по сирийскому вопросу.
Между тем высылка российских дипломатов после отравления Скрипаля вызвала неоднозначную реакцию в рядах СДПГ. Многие критиковали это решение. Нильс Шмид, напротив, высказался против «романтического взгляда на Россию». Он считает неверной позицию многих однопартийцев, привязывающих восточную политику Германии к отношениям с Россией; по его мнению, для Германии «столь же важна Польша».
Шмид, Маас, а также ведущий эксперт СДПГ по вопросам безопасности Фриц Фельгентрой относятся к поколению, чья молодость пришлась на годы горбачёвской перестройки и время объединения Германии. В те времена Шмид по обмену школьниками побывал в СССР, гостил в Полтаве. Фельгентрой – бывший филолог, владеет русским языком; он выступает за активизацию обмена школьниками между Германией и Россией и одновременно – за «хорошие контакты с Украиной, Грузией и Молдовой». В МИД Германии должность координатора по сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и «Восточного партнёрства» занимает совсем молодой Дирк Визе. Недавно он предложил «подать сигнал» молодым россиянам в возрасте до 25 лет, предоставив им, в частности, возможность безвизового посещения стран ЕС с целою «разрушить предубеждения против Европы и Германии». Сейчас, когда в Европе закрепляются враждебные стереотипы в отношении России, можно догадаться, о каком «сигнале» идёт речь.
Соб. корр. ФСК
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