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В сделке ОПЕК+ выявили новые противоречия

03 июня 2020, 16:55  •  102 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стороны не могут договориться о дальнейших действиях
Участники сделки ОПЕК+ не могут прийти к соглашению по поводу изменения правил по добыче нефти, которые должны вступить в силу с 1 июля. Сейчас стороны рассматривают два варианта дальнейшего развития событий, но, какой из них выберут, не известно.
О том, что с июля ограничения по добыче нефти немного ослабляются, договорились все страны-участницы. Однако, на какой срок сохранится это правило, решить не могут. Ранее подразумевалось, что второй этап ограничений продлится с июля по конец декабря – к такому варианту склоняется большинство. Другие выступают за сохранение подобных мер лишь до сентября, после чего предлагают снова увеличивать добычу нефти, сообщает источник РИА "Новости".
Тем не менее западные СМИ полагают, что встреча по сделке и вовсе находится под угрозой срыва. Июньское обсуждение может не состояться из-за того, что некоторые страны не обещают твердо соблюдать правила сделки.
Ранее страны собирались обговорить новые детали соглашения 9 – 10 июня. Позже Алжир предложил провести встречу раньше, 4-го числа. Сообщается, что Россия согласилась на эту дату.
Из-за того, что стороны никак не могут договориться, стоимость нефти снова упала, сообщает "Коммерсант". В среднем стоимость августовских фьючерсов уменьшилась на 2%.
Эксперты полагают, что ценовая война на рынке нефти может затянуться как минимум на пять лет.

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