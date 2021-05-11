В СБУ заявили об ударной группировке России у границ

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что по приблизительным подсчётам у границ Украины находится ударная группировка численностью около 100 тысяч человек.

В СБУ оценили масштабы развёрнутой "ударной группировки России". По словам главы украинского ведомства Ивана Баканова, у границ страны и в Крыму размещено порядка ста тысяч человек.

При этом, указал он, у рубежей Незалежной также есть танки, самолёты, боевые корабли России. По его словам, Москва перебросила к украинским границам группы ракетных войск и артиллерии, а также батальонные тактические группы.

Баканов подчеркнул, что сейчас Киевом рассматривается пять точек, где потенциально может произойти нападение.

Ранее в Незалежной уже заявляли, что Россия наращивает военное присутствие в регионе. В свою очередь в Пентагоне и НАТО отмечали, что внимательно следят за обстановкой на границе между Украиной и Россией. Москва отрицала обвинения в наращивании военной мощи и указывала, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.