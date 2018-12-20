В СБУ заявили о задержании трёх групп "российских разведчиков"

В Службе безопасности Украины заявили о задержании групп "российской военной разведки". В сообщении говорится, что детали спецоперации будут обнародованы на брифинге в ближайшее время.

СБУ заявила о задержании групп "российской военной разведки". Как говорится в сообщении, три группы "военных разведчиков из РФ" были задержаны на востоке страны.

Деталей спецоперации не приводится.

"Служба безопасности Украины сообщает, что в ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ по задержанию на востоке Украины трёх агентурно-боевых групп российской военной разведки", - цитирует "Русская весна" заявление ведомства.

Ранее сообщалось, что в украинской тюрьме скончался гражданин России. Как рассказала представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева, в тюрьме Львова был убит российский доброволец Валерий Иванов, сражавшийся в Донбассе на стороне Луганской народной республики.

По её информации, за несколько дней до смерти Иванов был жестоко избит охраной львовской тюрьмы, а затем брошен в карцер. Вскоре после этого мужчина скончался в изолированной камере от полученных побоев.