|
В СБУ заявили о задержании трёх групп "российских разведчиков"
20 декабря 2018, 22:24 • 84 • В мире
В Службе безопасности Украины заявили о задержании групп "российской военной разведки". В сообщении говорится, что детали спецоперации будут обнародованы на брифинге в ближайшее время.
СБУ заявила о задержании групп "российской военной разведки". Как говорится в сообщении, три группы "военных разведчиков из РФ" были задержаны на востоке страны.
Деталей спецоперации не приводится.
"Служба безопасности Украины сообщает, что в ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ по задержанию на востоке Украины трёх агентурно-боевых групп российской военной разведки", - цитирует "Русская весна" заявление ведомства.
Ранее сообщалось, что в украинской тюрьме скончался гражданин России. Как рассказала представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева, в тюрьме Львова был убит российский доброволец Валерий Иванов, сражавшийся в Донбассе на стороне Луганской народной республики.
По её информации, за несколько дней до смерти Иванов был жестоко избит охраной львовской тюрьмы, а затем брошен в карцер. Вскоре после этого мужчина скончался в изолированной камере от полученных побоев.
Подпишитесь на нас
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
19 декабря 2018, 10:24
|
16 декабря 2018, 16:20
|
20 декабря 2018, 15:54
|
18 декабря 2018, 17:54
|
19 декабря 2018, 13:39
|
14 декабря 2018, 01:54
|
19 декабря 2018, 10:24