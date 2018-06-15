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В СБУ заявили о задержании ещё одного человека по делу Бабченко
15 июня 2018, 19:09 • 49 • Украина
В Службе безопасности Украины сообщили о задержании ещё одного человека, который считается причастным к организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко.
РИА Новости
Как сообщает «112 Украина», в ведомстве пока не разглашают его фамилию, а в деле он указан как «гражданин Т».
«В настоящее время имеются достаточные основания подозревать «гражданина Т» в причастности к приготовлению терактов», — указал заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.
7 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о подготовке нового обвинения в деле Бабченко.
Заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцов в беседе с Newinform прокомментировал «убийство» Бабченко.
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