|
В СБУ заявили о проведении пяти обысков в офисах РИА Новости Украина
15 мая 2018, 15:39 • 44 • Украина
Сотрудники СБУ провели пять обысков в офисах, которые используются РИА Новости Украина, а также в местах проживания сотрудников агентства, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости
«СБУ провела пять обысков в офисах, которые используются указанным медиаресурсом, и местах проживания отдельных его функционеров. В настоящее время уже изъята документация, которая полностью подтверждает материалы досудебного следствия», — отмечается в сообщении в Twitter.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сотрудников агентства подозревают в государственной измене.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.
Подпишитесь на нас
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
12 мая 2018, 02:39
|
08 мая 2018, 16:40
|
10 мая 2018, 23:56
|
12 мая 2018, 00:09
|
08 мая 2018, 21:09
|
11 мая 2018, 10:39
|
10 мая 2018, 04:09