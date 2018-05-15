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В СБУ заявили о проведении пяти обысков в офисах РИА Новости Украина

15 мая 2018, 15:39  •  44 • Украина
Сотрудники СБУ провели пять обысков в офисах, которые используются РИА Новости Украина, а также в местах проживания сотрудников агентства, говорится в сообщении ведомства.
 
РИА Новости
 

«СБУ провела пять обысков в офисах, которые используются указанным медиаресурсом, и местах проживания отдельных его функционеров. В настоящее время уже изъята документация, которая полностью подтверждает материалы досудебного следствия», — отмечается в сообщении в Twitter.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сотрудников агентства подозревают в государственной измене. 

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. 

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