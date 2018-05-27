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В СБУ заявили о гибели двух сотрудников в Донбассе
27 мая 2018, 16:54 • 122 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что на территории подконтрольной Киеву части Луганской области погибли двое силовиков. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Архивное фото © Yuri DYACHYSHYN / AFP
«Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, вовлечённых в операцию объединённых сил, попала под артиллерийский обстрел», — говорится в сообщении.
Как отмечается, погибшие были сотрудниками спецподразделения «Альфа». Ещё один получил ранения.
Ранее сообщалось, что народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) задержала двух военнослужащих ВСУ в так называемой серой зоне.
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