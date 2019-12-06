В СБУ заявили о чёткой позиции для переговоров в нормандском формате

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов обсудил с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом и временным поверенным в делах США на Украине, послом Уильямом Тейлором подготовку к встрече в нормандском формате.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице СБУ в Facebook.

«Украинская сторона активно готовится к встрече в нормандском формате. У нас есть чёткая позиция для переговоров», — заявил Баканов.

Ранее представительница немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что рабочее заседание «нормандской четвёрки», как предполагается, продлится три часа.