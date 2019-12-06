Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх
Новые российские ЗРК пугают европейцев (Руслан Осташко)
"Это лучше, чем если бы упала": На встрече с Токаевым Меркель сидя про...
Леонид Кравчук: Водку мы пили уже после, когда решили судьбу СССР. А «нормандск...
Главная / Украина

В СБУ заявили о чёткой позиции для переговоров в нормандском формате

06 декабря 2019, 20:09  •  114 • Украина
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов обсудил с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом и временным поверенным в делах США на Украине, послом Уильямом Тейлором подготовку к встрече в нормандском формате.
 
РИА Новости
 

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице СБУ в Facebook.

«Украинская сторона активно готовится к встрече в нормандском формате. У нас есть чёткая позиция для переговоров», — заявил Баканов.

Ранее представительница немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что рабочее заседание «нормандской четвёрки», как предполагается, продлится три часа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
05 декабря 2019, 21:24
«Манипулирование рынком»: почему в «Нафтогазе» заявили о возможном росте цен на топливо для Европы
06 декабря 2019, 20:09
В СБУ заявили о чёткой позиции для переговоров в нормандском формате
06 декабря 2019, 20:09
Вышинский передал в RSF список преследуемых на Украине журналистов
06 декабря 2019, 00:39
«Представить себя жертвой»: почему Украина пытается апеллировать к Будапештскому меморандуму
06 декабря 2019, 13:39
Спикер Рады назвал причину падения рейтинга украинского парламента
06 декабря 2019, 20:09
В СЕ призвали Киев отложить вступление в силу закона о госязыке
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 декабря 2019, 07:24
Как вы оцениваете свой провал? Политологи озвучили свои вопросы к Медведеву
06 декабря 2019, 02:24
Крым глазами украинца: Нам вбивают гордость за свой свинарник, а в Крыму - на нас уже...
06 декабря 2019, 10:39
"Это дело поставлено на поток": Назван заказчик всех антироссийских санкций...
06 декабря 2019, 07:24
Виноваты свои же? Взрыв на позициях ВСУ унёс жизни четырёх украинских военных - СМИ
06 декабря 2019, 04:09
Закопанную в горшке своими родителями кроху снова оставили. Врачи рассказали о её суд...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2019, 09:54
"На Украине беспредел": Солист группы "Грибы" неожиданно заступился за "типичное донбасское быдло" перед Дудем
30 ноября 2019, 21:09
«Вобрал в себя новейшие достижения»: какими возможностями обладает ракетный корабль ВМФ «Каракурт»
05 декабря 2019, 11:54
"В очередной раз не сработало": Космонавт разгромил мечты США о "начале конца России"
04 декабря 2019, 00:09
Секретный проект: В России создают "короля океана" - лёгкого, смертоносного и неатомного
05 декабря 2019, 05:24
Восемь часовых поясов, икра и живая музыка: Даже на Западе пришли в восторг от русского поезда
01 декабря 2019, 23:24
"Летали за деньгами прямо в Монако": Появилась информация, кто "оплачивал банкет" на Майдане - источник
05 декабря 2019, 02:09
Опережая график: Москва готова к энергетическому самоуничтожению Прибалтики
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.