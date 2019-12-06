|
В СБУ заявили о чёткой позиции для переговоров в нормандском формате
06 декабря 2019, 20:09 • 114 • Украина
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов обсудил с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом и временным поверенным в делах США на Украине, послом Уильямом Тейлором подготовку к встрече в нормандском формате.
РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице СБУ в Facebook.
«Украинская сторона активно готовится к встрече в нормандском формате. У нас есть чёткая позиция для переговоров», — заявил Баканов.
Ранее представительница немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что рабочее заседание «нормандской четвёрки», как предполагается, продлится три часа.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 декабря 2019, 09:54
|
30 ноября 2019, 21:09
|
05 декабря 2019, 11:54
|
04 декабря 2019, 00:09
|
05 декабря 2019, 05:24
|
01 декабря 2019, 23:24
|
05 декабря 2019, 02:09