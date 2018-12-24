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В СБУ заявили о блокировке ретрансляции RT в Винницкой области
24 декабря 2018, 10:39 • 35 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о блокировке ретрансляции российских телеканалов в Винницкой области, в частности RT.
© RT
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Оперативники спецслужбы установили, что частное предприятие без соответствующей лицензии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставляло своим абонентам программную услугу IPTV. Среди телеканалов, предлагавшихся зрителям, были запрещённые для трансляции на территории Украины... в частности Russia Today, — указывается в заявлении.
Отмечается, что в СБУ также задокументировали факт ретрансляции провайдером ряда телевизионных каналов без соответствующих соглашений с владельцами авторских и смежных прав.
По данным ведомства, в рамках начатого уголовного производства были проведены следственные действия в офисе частного предприятия.
Ранее в СБУ заявили о блокировке ретрансляции восьми российских телеканалов в украинском городе Кропивницкий.
В ноябре депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что французские сенаторы «шокированы» ситуацией со свободой слова на Украине.
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление парламентария.
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