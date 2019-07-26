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В СБУ заявили, что у них не было оснований для задержания российских моряков
26 июля 2019, 08:24 • 118 • Политика
Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила экипаж российского танкера NEYMA, который задержали в порту Измаила Одесской области, поскольку моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
О том, что у СБУ нет оснований для задержания экипажа российского судна, говорится в официальном сообщении на Facebook. И потому российским морякам "разрешили вернуться домой".
Напомним, ранее в ведомстве отмечали, что якобы задержанный танкер участвовал в инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе.
"Следствие установило, что российские моряки не нарушали нормы Морского права и украинское законодательство, - говорится в сообщении. - Морякам разрешили вернуться домой к родным и близким".
Судно было захвачено СБУ в украинском порту Измаил в Одесской области накануне. На борту, по информации Российского профсоюза моряков, находились 10-12 российских моряков.
В качестве официального повода для захвата танкера в СБУ назвали месть за задержание трех украинских военных кораблей в Керченском проливе, пытавшихся без разрешения войти в территориальные воды России.
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