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В СБУ сообщили о «новых доказательствах» причастности РФ к боям в Донбассе
07 сентября 2020, 17:20 • 136 • Украина
В Службе безопасности Украины (СБУ) отрапортовали о поимке военнослужащего танкового батальона ДНР, который заявил о якобы участвовавших в конфликте на востоке Украины российских военных, а также о том, что Россия поставляет ЛРН и ДНР военную технику, такие данные приводит СБУ у себя в Telegram 7 сентября
По данным Службы безопасности Украины, пойманный боец рассказал и о якобы подготовке членов незаконных вооруженных формирований российскими инструкторами. При этом проверка СБУ относительно пойманного военного подтвердила, что он не принимал непосредственного участия в боевых действиях в Донбассе.
Украина и Россия вновь планируют обменяться пленными. Последний такой обмен состоялся 16 апреля, когда на территорию, подконтрольную Киеву, отправилось 14 человек, а на Донбасс — 20 политзаключенных. В этот раз украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов передать ДНР и ЛНР 100 человек, список направлен в ОБСЕ.
Сейчас, по разным данным, на Украине остается около 200 пленных. Представители Луганска и Донецка говорят, что пока никаких списков от Украины не получали.
Журналист Артем Бузила, которого обменяли с украинской стороной в 2016 году, неоднократно заявлял, что Украина делает все возможное, чтобы привлечь к обменному процессу лиц, не относящихся к конфликту на Донбассе.
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