Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Антироссийская резолюция по Крыму третий раз поддерживается Генассамблеей ООН
«Традиционная политическая слепота»: в России отреагировали на принятие резолюци...
Владимир Путин один на один обсудил с Абэ вопрос Курил и мирного договора
Свидетель по делу Янyкoвича просит его допросить
Главная / Украина

В СБУ рассказали о допросе ректора венгерского института

16 ноября 2018, 15:39  •  81 • Украина
Служба безопасности Украины вызывала на допрос ректора Закарпатского венгерского института, депутата областного совета Илдику Орос из-за сделанных ею в Будапеште заявлений об ущемлении прав венгров на Украине «фашистскими методами».
 
РИА Новости
 

Об этом информирует «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу СБУ. 

«В рамках рассмотрения обращения, поступившего в СБУ от одного из народных депутатов Украины относительно выступления госпожи Орос в Будапеште ректор Закарпатского венгерского института была приглашена в управление СБУ в Закарпатской области для дачи показаний», — цитирует заявление телеканал «112 Украина».

В СБУ также сообщили, что разговор с Орос проходил в рамках украинского законодательства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не надеется на улучшение отношений с Киевом при нынешней украинской власти.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

81
Источник
Похожие новости
16 ноября 2018, 09:09
«Украина совершает пиратские действия»: в Москве отреагировали на задержание Киевом судов в Азовском море
16 ноября 2018, 12:24
В Госдуме назвали «высосанной из пальца» принятую Генассамблеей резолюцию по Крыму
15 ноября 2018, 20:09
В Госдуме назвали задержание Украиной 15 судов пиратством

15 ноября 2018, 20:09
На Украине открыли дело из-за передачи УПЦ МП зданий Почаевской лавры
16 ноября 2018, 15:39
В Кремле допускают принятие мер для защиты моряков в Азовском море
16 ноября 2018, 15:39
На Украине могут обесточить крупный химический завод
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 ноября 2018, 10:54
Версия украинских журналистов: Петр Порошенко готовится к побегу из Украины
16 ноября 2018, 02:54
На Украине оправдались перед Западом за детские лагеря радикалов
16 ноября 2018, 06:09
«Это явный беспредел»: Клинцевич отреагировал на задержание Украиной 15 морских судов
16 ноября 2018, 09:24
Курилы в обмен на военные базы США: Япония сделала России предложение
16 ноября 2018, 09:09
«Украина совершает пиратские действия»: в Москве отреагировали на задержание Киевом с...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
10 ноября 2018, 13:24
«Репрессивное решение»: швейцарский суд запретил операторам «Северного потока» делать выплаты «Газпрому»
12 ноября 2018, 14:24
На хвастовство Порошенко про 40 встреч в сети ответили красноречивым эпизодом из «Золушки»
13 ноября 2018, 00:09
Брюссель решил судьбу Мэй
13 ноября 2018, 14:39
Поклонская рассказала, что ее мужа попросили уволиться
11 ноября 2018, 01:54
«Рукзит»: Россия может уйти по-английски
10 ноября 2018, 07:09
Россия напомнила Демократической партии США, что не подчиняется американским судам
12 ноября 2018, 06:28
Хозяин Парижа (Порошенко и мировые лидеры)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.