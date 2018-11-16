В СБУ рассказали о допросе ректора венгерского института

Служба безопасности Украины вызывала на допрос ректора Закарпатского венгерского института, депутата областного совета Илдику Орос из-за сделанных ею в Будапеште заявлений об ущемлении прав венгров на Украине «фашистскими методами».

Об этом информирует «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«В рамках рассмотрения обращения, поступившего в СБУ от одного из народных депутатов Украины относительно выступления госпожи Орос в Будапеште ректор Закарпатского венгерского института была приглашена в управление СБУ в Закарпатской области для дачи показаний», — цитирует заявление телеканал «112 Украина».

В СБУ также сообщили, что разговор с Орос проходил в рамках украинского законодательства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не надеется на улучшение отношений с Киевом при нынешней украинской власти.