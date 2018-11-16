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В СБУ рассказали о допросе ректора венгерского института
16 ноября 2018, 15:39 • 81 • Украина
Служба безопасности Украины вызывала на допрос ректора Закарпатского венгерского института, депутата областного совета Илдику Орос из-за сделанных ею в Будапеште заявлений об ущемлении прав венгров на Украине «фашистскими методами».
РИА Новости
Об этом информирует «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу СБУ.
«В рамках рассмотрения обращения, поступившего в СБУ от одного из народных депутатов Украины относительно выступления госпожи Орос в Будапеште ректор Закарпатского венгерского института была приглашена в управление СБУ в Закарпатской области для дачи показаний», — цитирует заявление телеканал «112 Украина».
В СБУ также сообщили, что разговор с Орос проходил в рамках украинского законодательства.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не надеется на улучшение отношений с Киевом при нынешней украинской власти.
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