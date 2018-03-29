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В СБУ прокомментировали ситуацию с заочно арестованным в России украинским пранкером
29 марта 2018, 15:39 • 113 • Украина
Официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская рассказала, будет ли выдан России украинский пранкер Евгений Вольнов, который распространял слухи о числе погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Евгений Вольнов © instagram.com/ jekavolnov//Global Look Press
Как она заявила украинскому изданию «Обозреватель», вопрос о выдаче Вольнова России не относится к компетенции СБУ.
Однако Гитлянская добавила, что «Украина своих граждан не выдаёт».
«Вообще, государство никогда не выдаёт своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете: мы не выдаём своих граждан, вне зависимости от органа власти», — сказала она.
Ранее Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгения Вольнова), который распространял ложную информацию о «сотнях жертв» пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
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