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В СБУ пообещали отреагировать на ролик о «захвате» Румынией Украины
03 июня 2019, 15:54 • 32 • Украина
Правоохранительные органы Украины отреагируют на видеоролик, в котором описывается якобы план захвата Румынией части украинской территории, заявил первый замглавы Службы безопасности Украины Иван Баканов.
РИА Новости
По словам Баканова, он смотрел видео, а о том, что его приглашают на совместное совещание силовых ведомств, узнал из интернета.
«К сожалению, я считаю, что есть проблема не только с этим роликом. Есть проблемы и в других регионах, о которых я доложу на этом собрании, чтобы правоохранительные органы совместно принимали решение», — цитирует Баканова Liga.net.
При этом он отметил, что привлечение внимания к таким видео становится «информационно более мощным поводом для того, чтобы об этом ролике узнали».
В связи с этим он призвал в подобных вопросах «взвешивать, нужно ли комментировать такие вещи или просто эффективно на них реагировать».
Ранее на YouTube появился видеоролик о сценарии конфликта с участием Румынии и Украины. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созвал совещание с участием руководства силовых ведомств.
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