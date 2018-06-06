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В СБУ подтвердили подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»

06 июня 2018, 23:54  •  21 • Украина
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что в обнародованном СМИ «списке жертв» фигурируют те же фамилии, что и в документе, изъятом во время спецоперации.
 
© Olena Khudiakova globallookpress.com
 

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление пресс-службы СБУ.

Как добавили в ведомстве, людей, чьи имена упомянуты в данном списке, «планировалось физически уничтожить в результате террористических актов» на территории Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ  возбудила уголовное дело по факту публикации в СМИ списка, в котором якобы содержались сведения о 47 лицах — предполагаемых следующих жертвах организаторов покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. 

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