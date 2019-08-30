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В СБУ остановили спекуляции на слухах об обмене между Россией и Украиной

30 августа 2019, 19:54  •  9 • В мире
После многочисленных спекуляций украинскими СМИ и интернет-пользователями в СБУ поставили точку на слухах о якобы уже готовящемся сегодня обмене между Россией и Украиной. Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская заявила, что "окончательной даты пока нет".
С раннего утра пятницы украинские новостные ленты пестрели сообщениями о том, что в Киев якобы то ли уже прилетел, то ли ещё летит самолёт с украинскими моряками, арестованными ранее за провокацию в Керченском проливе. Мол, родственники подтвердили.
В телеграм-каналах тоже царила неразбериха со слухами, многие пользователи откровенно спекулировали на информации по обмену между Россией и Украиной.
Остановили этот поток в СБУ. Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская уточнила, что обмена 30 августа не будет точно.
"Могу сказать, что не сегодня", - цитирует её украинское издание "Обозреватель".
Больше того, она даже огорошила информацией о дате обмена:
"Окончательной даты пока нет", - отметила она, добавив при этом, что препятствий для этого процесса нет никаких, всё идёт по плану.

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