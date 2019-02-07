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В СБУ опровергли обвинения в прослушивании кандидатов в президенты

07 февраля 2019, 10:24  •  34 • Украина
В Службе безопасности Украины опровергли обвинения в незаконном прослушивании кандидатов в президенты страны. Соответствующее заявление опубликовала пресс-секретарь управления Елена Гитлянская в Facebook.
 
 

«Служба безопасности Украины с ответственностью заявляет, что никаких действий оперативно-разыскного или процессуального характера, которые бы ограничивали права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляла», — написала Гитлянская.

Представитель СБУ уточнила, что обвинения поступили от двух кандидатов.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о госизмене в отношении лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кандидата в президенты страны Виктора Медведчука будет передано в СБУ для проведения расследования.

Президентские выборы состоятся на Украине 31 марта 2019 года. Центральная избирательная комиссия страны зарегистрировала 37 кандидатов на пост президента. 

По данным опросов, в президентском рейтинге лидируют шоумен Владимир Зеленский и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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