В СБУ опровергли обвинения в прослушивании кандидатов в президенты

В Службе безопасности Украины опровергли обвинения в незаконном прослушивании кандидатов в президенты страны. Соответствующее заявление опубликовала пресс-секретарь управления Елена Гитлянская в Facebook.

«Служба безопасности Украины с ответственностью заявляет, что никаких действий оперативно-разыскного или процессуального характера, которые бы ограничивали права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляла», — написала Гитлянская.

Представитель СБУ уточнила, что обвинения поступили от двух кандидатов.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о госизмене в отношении лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кандидата в президенты страны Виктора Медведчука будет передано в СБУ для проведения расследования.

Президентские выборы состоятся на Украине 31 марта 2019 года. Центральная избирательная комиссия страны зарегистрировала 37 кандидатов на пост президента.

По данным опросов, в президентском рейтинге лидируют шоумен Владимир Зеленский и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.