В СБУ опровергли данные об обысках в офисе Медведчука

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила, что представители спецслужбы не проводили обысков в офисе председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Уважаемые журналисты... следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют», — написала она.

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.