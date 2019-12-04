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В СБУ опровергли данные об обысках в офисе Медведчука
04 декабря 2019, 19:24 • 7 • Украина
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила, что представители спецслужбы не проводили обысков в офисе председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
РИА Новости
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Уважаемые журналисты... следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют», — написала она.
Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
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