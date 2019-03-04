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В СБУ объяснили установку прослушки возле офиса Зеленского
04 марта 2019, 21:24 • 74 • Украина
В СБУ признали, что сотрудники ведомства установили прослушку возле офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве.
РИА Новости
«СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением», — говорится в сообщении СБУ в Facebook.
Там добавили, что все действия происходят «на основании определения суда в отношении лица, никак не связанного с избирательной кампанией».
Ранее полицейские обнаружили прослушивающее устройство на крыше офиса Зеленского в Киеве.
Также сообщалось о возбуждении на Украине уголовного дела по заявлению о слежке от одного из кандидатов в президенты. По информации LB.ua, речь идёт о шоумене Владимире Зеленском.
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