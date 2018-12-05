|
В СБУ обвинили УПЦ в разжигании религиозной розни
05 декабря 2018, 14:39 • 128 • Украина
СБУ, которая проводила обыски у священников на Украине, обвинила Украинскую православную церковь в распространении материалов, разжигающих религиозную рознь. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости
Как отметили в СБУ, в последние дни были проведены обыски «в отдельных административных помещениях» УПЦ и частных зданиях, «принадлежащих представителям этой конфессии».
«По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что в течение двух суток было изъято 75 экземпляров брошюры «Украинская православная церковь: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы», которая уже попадала в поле зрения СБУ и на которую уже есть соответствующее заключение эксперта.
«Согласно заключению экспертизы… это издание «содержит пропаганду религиозной нетерпимости... оскорбляет чувства граждан... в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть», — указали в ведомстве.
Ранее СБУ вызвала на допрос священников Сарненской и Ровенской епархий канонической УПЦ.
В Почаевской лавре рассказали о давлении со стороны украинских властей.
3 декабря в Житомирской области в соборах, храмах и домах священников также прошли обыски.
Подпишитесь на нас
128
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
29 ноября 2018, 09:24
|
30 ноября 2018, 19:24
|
30 ноября 2018, 08:09
|
01 декабря 2018, 19:54
|
01 декабря 2018, 03:39
|
30 ноября 2018, 01:39
|
02 декабря 2018, 15:24