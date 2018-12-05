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В СБУ обвинили УПЦ в разжигании религиозной розни

05 декабря 2018, 14:39  •  128 • Украина
СБУ, которая проводила обыски у священников на Украине, обвинила Украинскую православную церковь в распространении материалов, разжигающих религиозную рознь. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
 
РИА Новости
 

Как отметили в СБУ, в последние дни были проведены обыски «в отдельных административных помещениях» УПЦ и частных зданиях, «принадлежащих представителям этой конфессии».

«По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что в течение двух суток было изъято 75 экземпляров брошюры «Украинская православная церковь: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы», которая уже попадала в поле зрения СБУ и на которую уже есть соответствующее заключение эксперта.

«Согласно заключению экспертизы… это издание «содержит пропаганду религиозной нетерпимости... оскорбляет чувства граждан... в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть», — указали в ведомстве.

Ранее СБУ вызвала на допрос священников Сарненской и Ровенской епархий канонической УПЦ. 

В Почаевской лавре рассказали о давлении со стороны украинских властей.

3 декабря в Житомирской области в соборах, храмах и домах священников также прошли обыски.

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