Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Были совершенно здоровы»: родители погибших от анестезии детей требуют регистра...
Покyшeниe на Мосийчука pacкрытo
«России нужно обеспечить господство на Азове. Раз уж наши соседи так обнаглели» ...
Политолог назвал бессмысленным призыв Украины не допустить строительства «Северн...
Главная / В России

В СБУ обвинили Россию в покушении на Игоря Мосийчука

05 апреля 2018, 18:39  •  285 • В России

Российский сенатор и журналист Алексей Пушков наверняка знал, о чем говорит, когда заявил: «Что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию». Но и он вряд ли подозревал, что эту фразу уже пора переиначивать в иное высказывание: «Что бы ни сделала Украина, в этом будет всегда виновата Россия». Во всяком случае с украинской точки зрения.

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Генштаб РФ в организации теракта в центре Киева в конце октября прошлого года, когда пострадал депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Напомним, тогда два человека погибли в результате взрыва, произошедшего у выхода из офиса телеканала «Эспрессо», а еще двое, одним из которых и был Мосийчук, получили ранения разной степени тяжести. И вот - свершилось! СБУ раскрыла теракт. Об этом ранее заявил сам глава СБУ Василий Грицак, а в этот четверг его заместитель Виктор Кононенко на брифинге конкретизировал обвинения.

- Организатор преступления – неустановленное лицо мужского пола, представитель главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ, который прибыл из РФ на Украину, где находился в период с 9 сентября по 11 сентября 2017 и с 10 октября по 15 октября 2017 года, - заявил он на брифинге.

«Неустановленное лицо мужского пола», но при этом «представитель» конкретной организации. По всей видимости, речь идет о Главном Разведывательном Управлении (ГРУ) Генштаба, но украинский контрразведчик даже эту структуру не смог правильно назвать. Не говоря уже об алогичности самой конструкции. По удостоверению без фотографии что ли определяли, найденному возле места взрыва? По версии СБУ, в организации теракта участвовали еще трое граждан Украины. При этом, исполнители, якобы, скрылись на территории России, а СБУ сумела задержать лишь посредника между таинственным неустановленным «шпионом-диверсантом» ГРУ и исполнителями.

По мнению Кононенко, теракт был направлен именно против Мосийчука, но при этом каковы были мотивы покушавшихся, а, следовательно, и России, он сказать так ничего и не смог.

Ох уж эти русские диверсанты! Они обстреливают Польские консульства на Украине, громят автобусы с поляками, в совершенстве освоив западноукраинскую мову. Они стройными колоннами маршируют по Киеву и Львову с факелами и под нацистские речевки. Они даже прикидываются венграми, вывешивая в Закарпатье венгерские флаги! А кто распустил нитки на носках Порошенко, что он с дыркой на пятке колено преклонял? А? То-то.

Но и это еще не все, оказывается. В конце марта они прикинулись украинскими пограничниками, захватили рыболовецкое судно «Норд», взяли в плен экипаж из крымчан и отконвоировали рыбаков вместе с сейнером в украинский порт, где держат на одном борту с тухлой рыбой под арестом.

Вы мне не верите? Считаете, что я сошел с ума и двинулся рассудком? Только не называйте сразу дебилом меня. Потому что это не мои слова, а экс-первого заместителя главнокомандующего ВМС Украины адмирала Игоря Кабаненко.

- Ситуация с «Норд» может быть спланированной провокацией со стороны России для «легитимизации» развертывания военно-морской группировки РФ в Азовском море и дальнейших действий. Указанное вписывается в «гибридные» аспекты вытеснения Украины с моря, - заявил этот морской волк, которому, с учетом нынешнего состава украинского флота, наверное, доверили командование, если не тральщиком, то хотя бы ракетным катером.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

285
Источник
Похожие новости
04 апреля 2018, 21:24
«Полное невежество в международном праве»: в России ответили на угрозы Украины задерживать посещающие Крым корабли
05 апреля 2018, 15:24
«России нужно обеспечить господство на Азове. Раз уж наши соседи так обнаглели» - экс-командующий Черноморским флотом Игорь Касатонов
05 апреля 2018, 18:39
"Ребята, держимся из последних сил, выручайте скорее!". "Комсомолка" поговорила со старпомом задержанного на Украине судна "Норд"

Загрузка...
05 апреля 2018, 00:39
Фейковый трафик: как депутаты намерены заставить соцсети удалять недостоверную информацию
05 апреля 2018, 20:09
«Были совершенно здоровы»: родители погибших от анестезии детей требуют регистрации в России жизненно важного лекарства
05 апреля 2018, 18:39
В СБУ обвинили Россию в покушении на Игоря Мосийчука
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 апреля 2018, 08:39
Номер с «дохлой кошкой» от британского клоуна
01 апреля 2018, 08:54
Продолбили России темечко. Как крупные российские СМИ относятся к Родине
04 апреля 2018, 08:39
Два варианта для Киева: очень плохой и хуже некуда
02 апреля 2018, 13:39
Скрипаля отравили британские спецслужбы веществами, произведенными на деньги США
04 апреля 2018, 13:09
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
05 апреля 2018, 07:24
Китайцы дадут "Варяги" российскому флоту
30 марта 2018, 04:39
«Зеркальные, но не только»: Лавров рассказал об ответных мерах в связи с высылкой российских дипломатов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.