В СБУ обвинили Россию в покушении на Игоря Мосийчука

Российский сенатор и журналист Алексей Пушков наверняка знал, о чем говорит, когда заявил: «Что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию». Но и он вряд ли подозревал, что эту фразу уже пора переиначивать в иное высказывание: «Что бы ни сделала Украина, в этом будет всегда виновата Россия». Во всяком случае с украинской точки зрения.

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Генштаб РФ в организации теракта в центре Киева в конце октября прошлого года, когда пострадал депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Напомним, тогда два человека погибли в результате взрыва, произошедшего у выхода из офиса телеканала «Эспрессо», а еще двое, одним из которых и был Мосийчук, получили ранения разной степени тяжести. И вот - свершилось! СБУ раскрыла теракт. Об этом ранее заявил сам глава СБУ Василий Грицак, а в этот четверг его заместитель Виктор Кононенко на брифинге конкретизировал обвинения.

- Организатор преступления – неустановленное лицо мужского пола, представитель главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ, который прибыл из РФ на Украину, где находился в период с 9 сентября по 11 сентября 2017 и с 10 октября по 15 октября 2017 года, - заявил он на брифинге.

«Неустановленное лицо мужского пола», но при этом «представитель» конкретной организации. По всей видимости, речь идет о Главном Разведывательном Управлении (ГРУ) Генштаба, но украинский контрразведчик даже эту структуру не смог правильно назвать. Не говоря уже об алогичности самой конструкции. По удостоверению без фотографии что ли определяли, найденному возле места взрыва? По версии СБУ, в организации теракта участвовали еще трое граждан Украины. При этом, исполнители, якобы, скрылись на территории России, а СБУ сумела задержать лишь посредника между таинственным неустановленным «шпионом-диверсантом» ГРУ и исполнителями.

По мнению Кононенко, теракт был направлен именно против Мосийчука, но при этом каковы были мотивы покушавшихся, а, следовательно, и России, он сказать так ничего и не смог.

Ох уж эти русские диверсанты! Они обстреливают Польские консульства на Украине, громят автобусы с поляками, в совершенстве освоив западноукраинскую мову. Они стройными колоннами маршируют по Киеву и Львову с факелами и под нацистские речевки. Они даже прикидываются венграми, вывешивая в Закарпатье венгерские флаги! А кто распустил нитки на носках Порошенко, что он с дыркой на пятке колено преклонял? А? То-то.

Но и это еще не все, оказывается. В конце марта они прикинулись украинскими пограничниками, захватили рыболовецкое судно «Норд», взяли в плен экипаж из крымчан и отконвоировали рыбаков вместе с сейнером в украинский порт, где держат на одном борту с тухлой рыбой под арестом.

Вы мне не верите? Считаете, что я сошел с ума и двинулся рассудком? Только не называйте сразу дебилом меня. Потому что это не мои слова, а экс-первого заместителя главнокомандующего ВМС Украины адмирала Игоря Кабаненко.

- Ситуация с «Норд» может быть спланированной провокацией со стороны России для «легитимизации» развертывания военно-морской группировки РФ в Азовском море и дальнейших действий. Указанное вписывается в «гибридные» аспекты вытеснения Украины с моря, - заявил этот морской волк, которому, с учетом нынешнего состава украинского флота, наверное, доверили командование, если не тральщиком, то хотя бы ракетным катером.