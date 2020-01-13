В СБУ начали расследовать крушение самолёта в Иране по трём статьям

Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ) начало досудебное расследование в связи крушением самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране по трём статьям украинского УК.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные СБУ.

«СБУ по поручению офиса генпрокурора начала расследование обстоятельств авиакатастрофы Boeing 737 по ч. 3 ст. 276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта»), ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство») и ст. 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины», — указывается в сообщении.

В СБУ отметили, что на данном этапе расследования идёт сбор информации.

8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

Позднее в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит в результате человеческой ошибки.

Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации.