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В СБУ допросили 48 человек по делу Вышинского
30 мая 2018, 22:54 • 47 • Украина
Заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко заявил, что ведомство допросило 48 человек по делу главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
© РИА Новости
Об этом сообщают «Украинские новости».
«По моей информации, допрошены 48 человек», — цитирует его издание.
Уточняется, что все допрошенные проходят в материалах дела как свидетели.
Ранее стало известно, что Апелляционный суд Херсонской области Украины перенёс на 1 июня рассмотрение жалобы защиты на арест Вышинского.
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