В Саратовской области простились с командиром разбившегося в Сирии Ми-24

В городе Пугачев Саратовской области сегодня прошли похороны майора ВКС России Артема Кулиша. 35-летний военнослужащий погиб в последний день 2017 года на территории Сирии. 31 декабря вертолет Ми-24 с российским экипажем разбился в 15 километрах от аэродрома Хама. Кроме командира боевой машины Артема Кулиша погиб второй пилот Валерий Матвеев, а бортмеханик получил травмы и был эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим.

Пугачевские чиновники знают о прошедших сегодня в райцентре похоронах российского пилота, однако от комментариев они отказались, сославшись на то, что организацией похорон занималось Министерство обороны РФ. Артема Кулиша похоронили с воинскими почестями.

Известно, что погибший пилот ранее проходил службу на территории воинской части в Новосибирской области. Пугачев - это город детства Артема Кулиша, здесь он закончил школу и здесь до сих пор живут его родители.

В официальном сообщении Минобороны говорится, что российский вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку 31 декабря из-за технической неисправности.

- Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было, - подчеркнули в ведомстве.

Артем Кулиш стал вторым погибшим на территории Сирии военнослужащим из Саратовской области. В июле 2016 года под Саратовом похоронили Евгения Долгина, тоже вертолетчика, который погиб после того, как его машину сбили боевики.