В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко

В список лиц, в отношении которых введены ответные меры на санкции Украины, попали сын украинского президента Петра Порошенко Алексей, глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий, экс-премьеры Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Отмечается, что санкции коснутся главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, а также украинских военачальников, включая министра обороны Степана Полторака, замминистра Анатолия Петренко, экс-командира батальона «Донбасс» Семёна Семёнченко, начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко.

В список включены глава СБУ Василий Грицак, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, а также радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко.

Ответные меры также коснутся посла Украины в США Валерия Чалого и секретаря СНБО Украины Александра Турчинова.