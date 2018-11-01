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В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко
01 ноября 2018, 11:39 • 449 • Украина
В список лиц, в отношении которых введены ответные меры на санкции Украины, попали сын украинского президента Петра Порошенко Алексей, глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий, экс-премьеры Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Отмечается, что санкции коснутся главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, а также украинских военачальников, включая министра обороны Степана Полторака, замминистра Анатолия Петренко, экс-командира батальона «Донбасс» Семёна Семёнченко, начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко.
В список включены глава СБУ Василий Грицак, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, а также радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко.
Ответные меры также коснутся посла Украины в США Валерия Чалого и секретаря СНБО Украины Александра Турчинова.
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