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В санкционный список Киева попали сайты российских телеканалов

24 мая 2018, 14:09  •  84 • Украина
Сайты ведущих российских телеканалов попали в обновлённый санкционный список Киева, который размещён на сайте президента Украины Петра Порошенко.
 
Reuters
 

Согласно документу, украинским провайдерам предписано блокировать доступ к следующим ресурсам и их субдоменам: rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru, digitalrussia.tv, 1tv.com, domkino.tv, domkino-premium.tv, muz1.tv, vremya.tv, telecafe.ru, bober-tv.ru, kanal-o.ru, poehali.tv, katyusha.tv, karusel-tv.ru, vgtrk.com, mobile.vgtrk.com, i-mult.tlum.ru, multvkino.tlum.ru, 100kwt.com,

Ранее стало известно, что Киев включил МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина в обновлённый санкционный список. 

Гендиректор агентства Дмитрий Киселёв прокомментировал введение Киевом санкций.

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