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В Санкт-Петербурге закрыли генконсульство Великобритании
01 августа 2018, 20:54 • 90 • В России
Генерального консульства Великобритании в Северной столице больше нет. Диппредставительство в среду 1 августа, как и планировалось, официально прекратило свою работу, о чем посольство королевства сообщило в своих соцсетях.
- Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто – это мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после инцидента в Солсбери, - говорится в официальном сообщении.
Но как повлияет закрытие на обычных петербуржцев?
- Закрытие консульства отразится лишь на части жителей Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, - пояснил "КП" - Петербург" директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. - Если раньше британскую визу можно было получить в Петербурге, то теперь за ней придется ехать в Москву, тратить время и прилагать больше усилий. Кроме того, в Северной столице станет меньше мероприятий, которые проводило консульство в рамках культурного взаимодействия между нашими странами. Но все это касается узкого слоя людей. Подавляющее большинство жителей не заметит закрытия.
Напомним, в понедельник 31 июля с флагштока генконсульства сняли флаг Великобритании. На церемонии присутствовали исполняющий обязанности Генерального консула Великобритани в Петербурге Елизабет Вебб, первый Генконсул Великобритании в Санкт-Петербурге Барбара Хэй, бывший генконсул в Санкт-Петербурге Сангита Ахуджи и другие представители Объединенного королевства.
Закрыть консульство было решено в ответ на высылку из Британии 23 российских дипломатов.
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