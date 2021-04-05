В Санкт-Петербурге разворовали бюджет на уборку снега

Минувшая зима стала одной из самых снежных в истории, констатировали синоптики. Для рядовых петербуржцев снегопад – это проблемы и страдания. А вот для коммунальных чиновников это настоящая радость. Ведь чем больше выпадет снега, тем больше можно будет «освоить» денег из бюджета. Само собой, не без пользы для себя.

Сюжет: Коррупция

В начале марта в Санкт-Петербурге правоохранители провели целую серию обысков в рамках дела о разворовывании бюджетных средств. Силовики при­шли к Геннадию Фомину, экс-руководителю крупнейшего в Северной столице предприятия ГУДП «Центр», ответственного за уборку снега в исторических кварталах города. По версии следствия, деньги, выделявшиеся на уборку осадков, Фомин по-братски делил с руководителями субподрядных организаций. Первоначальная сумма претензий смотрится даже как-то мелковато – сотрудники экономической полиции заподозрили Фомина в том, что тот увёл из бюджета «всего» около 10 млн рублей, при том, что «Центр» получал миллиарды на уборку улиц, но, как говорится, лиха беда начало. В СИЗО уже отправились два директора фирм-субподрядчиков. А после того как в ходе обыска загородного дома экс-руководителя «Центра» были найдены толстые пачки пятитысячных купюр, силовики намекнули: скорее всего последуют новые задержания.

В Питере пилить

Претензии к тому, как распределяются и тратятся деньги на уборку улиц от снега в Северной столице, возникали у правоохранителей уже давно. Из года в год все 18 районов Петербурга распределяются между шестью подрядчиками: пятью муниципальными – «Центр», «Путь», «Коломяжское», «Петродворцовое», «Курортное» и частным – «Автопарк 7 Спецтранс». Как говорят знающие люди, чужим в этот бизнес попасть практически невозможно. Да и власти города, со своей стороны, словно бы делают практически всё необходимое для того, чтобы конкурсы на уборку снега выигрывали любимые предприятия. Самым простым инструментом для этого является формирование очень крупных лотов с подозрительно строгими требованиями по количеству уличной техники, официальной численности работников и так далее. В итоге мелкий и средний бизнес не проходит по параметрам, а «крупняк» со стороны отсекается по другим причинам. При этом иногда даже не проводятся конкурсы. Так, в конце 2019 года из-за особенностей бюджетного процесса контракты в Петербурге разыгрывали лишь на полгода, а районы распределили без конкуренции. ГУДП «Центр», в частности, получило 338-миллионный контракт на Фрунзенский район – тот самый, по которому сейчас и возбуждено уголовное дело.

Как велись работы, выяснило ИА «Фонтанка», проанализировав счета, выставленные подрядчиками мэрии Петербурга за практически бесснежный январь 2020 года и очень снежный январь 2019 года. ГУДП «Центр», судя по представленным документам, в 2019 году разгребло снега на 52 млн рублей, а в тёплый и дождливый январь 2020 года – уже на 76,5 млн рублей. Как такое могло быть? Конечно, сказалась цена на топливо и технику, но не на столько же? Немудрено, что такие фокусы в конце концов привлекли внимание контролирующих ведомств. УФАС проверило систему распределения контрактов и обнаружило картельный сговор – участников оштрафовали, а дела перешли в ведение экономической полиции. Говорили же: жадность до добра не доведёт.

Асфальт вместо снега

Впрочем, Питер в этом отношении не уникален. В конце февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело на начальника управления дорожного хозяйства Ульяновска Валерия Художидкова. Его подозревают в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Судя по всему, скоро следователи могут наведаться и в администрацию Челябинска. «Отделом по борьбе с экономическими преступлениями полиции запрошена информация по указанным контрактам, возможно возбуждение уголовного дела о мошенничестве», – говорится в комментарии, опубликованном мэрией.

Иногда уровень наглости авторов схем по «освоению» бюджетных денег просто поражает – работы по уборке снега не проводятся даже для вида. К примеру, так поступили коммунальщики в городе Батайске Ростовской области. По сообщению региональной прокуратуры, бывший директор городского комбината благоустройства и замдиректора «ОВС-Строй», взявший подряд на очистку дорог, похитили 3 млн рублей. Обвиняемые предъявили в управление ЖКХ документы о якобы совершённой ими покупке песка и технической соли, хотя на деле улицы посыпали тем, что осталось с прошлого года. Порой мошенничество идёт прямо на улицах. В конце марта в Екатеринбурге 58 сотрудников ДЭУ Ленинского района (предприятие, которое отвечает за ремонт и уборку улиц) написали обращения в прокуратуру Свердловской области, управление ФСБ и в администрацию президента с жалобой на «воровство и коррупцию» со стороны руководителей управления. Один из авторов обращения рассказал о том, как в машины, которые вывозят снег, догружают отходы производства асфальта, в результате при взвешивании получается, что предприятие убрало больше снега, чем реально. «Без срезки машина весила бы 4,5–5 тонн, а со срезкой – около 7 тонн. Кроме того, отчитываются, что работников с лопатами работало днём по 60–70 человек, а ночью – по 90 человек. Я с 2018 года работаю в ДЭУ, я не видел больше 15–20 человек простых рабочих, которые с лопатой и метёлкой выходят», – рассказывает жалобщик.

Этой зимой власти крупных российских городов ежемесячно отчитывались о том, что с улиц были убраны очередные тонны и кубометры снега – в том же Петербурге счёт к марту уже пошёл на миллионы. Однако горожане, падающие и матерящиеся на неубранных улицах, не понимали: откуда же тогда берётся тот самый снег, через который не пройти и не проехать? А ответ прост – он в асфальтовой срезке и махинациях с документами.