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В самой невакцинированной стране Европы поставили вопрос ребром: "Как наказать выскочку?"

05 декабря 2021, 16:45  •  87 • Политика
В Болгарии читатели при обсуждении предложения Еврокомиссии об обязательной вакцинации вспомнили о России.
Еврокомиссия призвала предпринять усилия, чтобы избавить граждан от сомнений в необходимости вакцинации от коронавируса.
"Мы не знаем всего о новом штамме, но знаем достаточно, чтобы беспокоиться", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что в ЕС необходимо обсудить вопрос об обязательной вакцинации. В ЕС примерно треть граждан ещё не поставили прививку.
Наименее вакцинированной страной в Европе является Болгария - полностью вакцинировано только 25,4% населения (27% получили хотя бы одну дозу) по сравнению со средним показателем по ЕС 66,2%, передаёт ИноСМИ. Читатели издания "Дневник", обсуждая вакцинацию, всё равно думают о России: один считают, что русофилы - это главные "антиваксеры". Другие отмечают, что "русофобия вызывает страстное желание вакцинироваться".
"Очевидно же, что в Болгарии в основном русские шестёрки не вакцинируются и говорят, что Земля плоская", - пишет greeneyes.
"Хорошая новость для всех антипрививочников: они могут получить убежище и защиту в прогрессивных и демократичных странах, таких как Россия, Белоруссия, и ещё нескольких африканских странах. Как наши коммунисты, много лет назад бежавшие в страну победившего социализма", - полагает swy46682091.
"По сути, невакцинированные - это безбилетники, пользующиеся выгодами от системы, которую поддерживают вакцинированные, но не вносящие в неё свой вклад", - отметил znaya.

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