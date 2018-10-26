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В Рязани появилась уникальная стрелковая галерея

26 октября 2018, 20:54  •  55 • В России

26 октября Рязань посетил директор Федеральной службы национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов. Благодаря этому визиту журналисты узнали, что в новеньком учебно-тренировочном центре специальных войск нацгвардии создана уникальная стрелковая галерея. Здесь планируется организовать обучение личного состава подразделений со всего Центрального округа войск национальной гвардии, а не только из Рязани. Кстати, проходить подготовку в центре будет и СОБР, и ОМОН, и бойцы вневедомственной охраны.

Ситуационная стрельба. Фото: Мария ЖАРИКОВА

– Особенность в том, что непосредственно к стрелковой галерее примыкает огненно-штурмовая полоса, – объяснил командир ОМОНа полковник полиции Александр Постолов. – Когда боец выходит на первоначальный этап стрельбы, преодолев полосу, он начинает выполнять упражнение уже на фоне физической усталости и психологической напряженности. Мало где такое есть. Здесь можно применить спортивную терминологию – «тренировка под нагрузкой» и вспомнить цитату непобедимого Суворова. Сами задачи по стрельбе мы отрабатываем максимально приближенными к реалиям, с которыми сталкиваемся.

Автомобиль «на ухабах» и «девятка», которая ездит по рельсам

– «Движущийся» автомобиль – моя придумка, – скромно улыбается начальник отдела боевой подготовки войск Центрального округа национальной гвардии полковник полиции Александр Нетяга. – Взяли списанную машину и… поставили ее на четыре мощные пружины. Стоит толкнуть, авто раскачивается так, будто едет по ухабистой дороге. Вот из такого неустойчивого положения и надо попасть по появляющимся в разных местах мишеням. Сделать это не так просто, особенно после того как пробежал штурмовую полосу.

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Эх, по ухабам, да по ухабам...Попробуй, попади! Фото: Мария ЖАРИКОВА

После того как часть бойцов - а практика показывает, что это получается не у всех сразу - успешно начнет выполнять это стрелковое упражнение, их ждет испытание гораздо сложнее. По рельсам с помощью троса и лебедки движется автомобиль, в котором расположены манекены. Изображают они либо только бандитов, либо преступников и с ними захваченного заложника. Поэтому группа захвата ведет себя по-разному: бандитов надо уничтожить, а жизнь пленника сохранить. Это и есть упражнение стрельбы по движущемуся автомобилю путем его преследования или на встречном курсе. Оборудован участок ситуационных стрельб двойкой, тройкой, пятеркой подразделений ОМОН и СОБР, которые могут сложиться в ходе оперативно-служебных задач.

Пять в одной

Еще 1 июня здесь было пять стрелковых галерей для отработки различных стрелковых упражнений, но в тыловой зоне построили жилой дом (база находится на окраине Рязани). Такая ситуация противоречила руководящим документам и не обеспечивала безопасность жильцам новостройки.

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Преследование преступников на движущемся автомобиле завершается. Фото: Мария ЖАРИКОВА

– Командующим было принято решение из пяти галерей сделать одну и развернуть ее на 90 градусов, – рассказывает историю появления высоченных валов полковник Нетяга. – В длину она 120 метров, а в ширину - 70.

Да, галерея устроена так, что пуля - а бойцы спецназа стреляют боевыми патронами - не покинет пределы галереи априори. Вот в чем задача огромных насыпей. Рикошета тоже не будет, в пуле нет металлического сердечника – она «мягкая». Так что вопросы безопасности при проведении стрельб продуманы досконально.

Работы по-прежнему ведутся – еще в одной галерее будут отрабатываться «классические» упражнения стрельбы из пистолета и пистолета-пулемета. Рядом оборудуют участок ситуационных стрельб подразделений управления вневедомственной охраны (УВО), потому что тактика действий и специфика выполнения задач УВО немного отличается от действий спецподразделений. Показали и Виктору Золотову, и журналистам много чего, но не обо всем можно рассказать. Хочется закончить одним штрихом. Один из офицеров попросил у меня железную монетку, затем достал ножницы и… разрезал ее пополам, при этом добавив:

– Кевларовый бронежилет режут, как масло. Ножницы поставляются в наши медицинские подразделения. Если боец ранен и ему нужна помощь, их применяют.

Машина «бандитов» после захвата. Фото: Мария ЖАРИКОВА

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