В ряде районов Харькова идёт зачистка

По Харькову зачищено несколько украинских групп. Русские все их зовут «националистами» и «азовцами», это верно лишь наполовину: это националисты, но большей частью не «Азов», а «Фрайкор».Разница в том, что «Фрайкор» ни х*ра не умеет воевать, поэтому их хоть и легче зачищать, но от них больше вреда для гражданских. Кроме того, в группах обороны много нацгвардейцев. Там хоть и молодняк, но они чуть умелее, поэтому с ними много возни, а у россиян сил тут не так много. Правда, заходить в город глубоко задачи нет, поэтому, если русские натыкаются на действительно серьёзное сопротивление, то спокойно отходят назад.За оборону в Харькове формально отвечает главный нацкорпусовец Немичев. За весь город отвечает Аваков, Терехов ничего не решает, чтобы не договорился; МЭР — просто говорящий попка.В сегодняшних обстрелах однозначно погибли мирные жители Харькова. Их меньше, чем отчитался губернатор, потому что он записывает в погибшие тероборону. Информация горсовета об этом обычно точнее, но тоже не так уж.Ничего не можем сказать по каждому обстрелу сегодняшнему, но уже точно выяснили, что в городе есть «путешественники». Это постоянно ездящие украинские миномёты и «Грады», бьют, куда попало, любой результат устраивает: попадут по русским — отлично, попадут по дому — на русских можно списать, все сразу верят. Точно знаем по Горизонту, что это местный «Град»; нарочно ли, случайно ли, не знаем. На Алексеевке, на Деревянко в квартиры прилетели хвостовые части ракет «Урагана» — стреляли где-то рядом.Ведущие нашего канала свою сторону определили давно, и не скрывают, просто стараются писать всё, что знают, всё, как есть, даже если не нравится. А что может нравиться в выстрелах и взрывах гражданским людям? Только если они заканчиваются, эти взрывы. Но независимо — сегодня погибли мирные жители нашего города. И от чьих ракет или пуль они погибли, мы пока точно не знаем, но это сейчас неважно. Потому что нам больно за них так же, как и всем вам.Не любим разжигать, потому что в итоге в борьбу ввязываются обычные люди, которые в неё не умеют. Как мужик сегодня на 23 Августа, который дал в табло войнушнику и чудом не получил пулю в ответ. Поэтому даже выражать свою позицию стараемся потише — какая на х*р позиция в войну, если ты не военный? А вот если бы админы труханов или хухи были в Харькове... короче, вот кого за разжигание можно без суда и следствия. Столько, сколько сделали эти мрази для того, чтобы жертв было больше среди харьковчан, никто не сделал.Даже те, кто считает русских правыми, и что у них не было выхода, понимают, что русские про...али информационную войну. Да какую там войну, просто всю информационную часть про...али. И это тоже привело к лишним, многим лишним жертвам. Готовя такие операции, не обеспечить хотя бы военкоров (в Харькове их просто нет) — это такое же преступление, как не зачистить до операции руководителей националистов. Как можно было этого не сделать — не понимаем. Это хуже ошибки, это преступление.Отдельный момент по ГСЧС. Мы уже писали, что истерика официальных каналов Харькова и неофициальных типа Трухи (труханы) по поводу воздушных тревог много вреда принесла харьковчанам. Потому что панику множила, а люди и без того перепуганы, и постоянное сидение в подвале да метро с толпой таких же перепуганных ничего хорошего не даёт.Но вот ГСЧС шлёт свои эсэмэс и требует выключать свет и зашторивать окна в комендантский час. Шторы — это правильно, хоть как-то от осколков в случае чего защитят. Но свет? Полная темнота во дворах — это называется «позови к себе мародёра», вот что. Какая светомаскировка, 2022 год на дворе. Даже если бы русские были как украинские нацисты и бомбили бы жилые дома, они что, по свету бомбили бы? Приборов у них нет? Пилот из Су-24 из фонаря высовывается и смотрит, куда бомбу уронить?Тупость какая-то, как все эти «метки» и «геолокация».