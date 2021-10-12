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В ряде областей Украины объявлены режимы ЧС из-за отсутствия газа

12 октября 2021, 21:05  •  115 • Политика
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Энергетические компании Незалежной не хотят поставлять голубое топливо в школы и больницы по установленным ценам
На Украине прокатывается волна объявлений о чрезвычайном положении в ряде регионов из-за отсутствия поставок газа для бюджетных учреждений. К такой мере уже пришли в Закарпатской, Полтавской и Львовской областях.
Катастрофическая ситуация сложилась вследствие того, что энергетические компании отказываются поставлять голубое топливо бюджетным учреждениям, в том числе социального назначения, не по повышенным тарифам. Об этом, в частности, сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА со ссылкой на решение региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что поставщики, которые до роста цен на сырье выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива бюджетным организациям, теперь отказываются это делать. На период отопительного сезона соцучреждениям примерно необходимо 25 млн кубометров.
"Цена и отсутствие поставщика природного газа ставят под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу заведений в осенне-зимний период", – отметил губернатор Закарпатской области Анатолий Полосков.
Сложившуюся ситуацию в регионе классифицировали как СЧ техногенного характера государственного уровня.
Еще одна беда с газом для бюджетников сложилась в Ивано-Франковске. По словам мэра города Руслана Марцинкива, без сырья остались учреждения здравоохранения, школы и детсады.
"Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается – за 30 гривен. А это дополнительно 500 тыс. гривен ($18,9 тыс.) для городского бюджета", – сообщил мэр в своем "Фейсбуке".
Он добавил, что по новой цене на газ только для отопления школ необходимо выделить из местного бюджета более 7 млн гривен (примерно $265 тыс.).
Также не оказалось достаточно средств для начала отопительного сезона и у "Полтаватеплоэнерго". В компании вынуждены были признать, что нынешние тарифы не покрывают даже на 50%-ный уровень расходов. Что касается отопления бюджетных учреждений, то цена газа для их отопления обойдется почти в 25 гривен за кубометр.
Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС вынуждена объявить в Полтавской области режим чрезвычайной ситуации, сообщает портал "Полтава – Vgorode.ua".
Позже сегодня стало тревогу забили и во Львовской области. Там также ввели режим ЧС "техногенного характера регионального уровня" из-за отсутствия поставок голубого топлива бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-22 годов.
"В области работает 825 бюджетных учреждений, потребляющих природный газ для собственных нужд. В этих учреждениях есть более 4 тыс. пунктов учета газа, из них на сегодня включены лишь 986, что составляет 23,4%", – отмечает телеграм-канал "Украина.ру".
Как напоминает "Русская весна", в сентябре кабмин, "Нафтогаз" и офис президента Незалежной подписали соглашение, что до конца отопительного сезона тарифы на газ расти не будут. Цена топлива определена для населения в 7 гривен 42 копейки за 1 кубометр, а для бюджетных учреждений – 16 гривен 39 копеек.

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