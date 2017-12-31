В рядах немецких левых началось движение

Сложившаяся в результате парламентских выборов в Германии патовая ситуация заставила основные партии обратиться не только к анализу причин этого кризиса, но и к поиску новых политических решений. И первым к этому приступил бывший председатель СДПГ, впоследствии покинувший её и основавший Левую партию Оскар Лафонтен.

Лафонтена, несмотря на его возраст (74 года), отличает живость натуры и способность принимать нетривиальные решения. Работая председателем СДПГ и министром финансов ФРГ, он пришёл к выводу, что немецкая социал-демократия утратила свой боевой социалистический дух. Оскар Лафонтен порвал с СДПГ в 2004 году, а вслед за этим он образовал новую Левую партию, объединив группу своих сторонников, которая ушла вместе с ним из восточно-германской Партии демократического социализма (ПДС). Под влиянием Лафонтена новая партия унаследовала лучшее из старых традиций германской социал-демократии и с полным основанием несёт звание левой партии. Она устойчиво привлекает голоса 10% избирателей, хотя в последние годы затормозила свой рост в силу того, что в зону политического протеста вторглась новая «Альтернатива для Германии», оттянувшая к себе часть сторонников Левой. Это сказалось и на итогах федеральных выборов в сентябре 2017 года: Левая партия набрала меньше ожидаемого – всего 9.2% .

Оскар Лафонтен убеждён, что многие носители левых идей и настроений распылены сейчас по другим партиям. В первую очередь таких избирателей много в СДПГ и в партии зелёных. «Мы должны собрать эти силы вместе, – заявил он в интервью журналу «Шпигель». – Это должна быть левая народная, массовая партия».

По мнению Лафонтена, та партийная система, которая сложилась в Германии, умирает. Требуется её перестройка. Например, социал-демократия уже утратила политическую отвагу. Вместе с тем недовольство вялостью и безыдейностью главы СДПГ Мартина Шульца показывает, что в партии скопился актив, способный развивать левые традиции в политике. «Люди ждут как раз такого варианта, а М. Шульц, наоборот, занял позицию приспособленчества и не воспользовался этим потенциалом», – говорит Оскар Лафонтен. – Кто хочет в дальнейшем делать выбор в пользу левых сил, тот должен определиться между СДПГ, зелёными и Левой партией. Мы должны создать новый союз».

Можно не сомневаться, что призыв ветерана немецкого левого движения будет услышан – соглашательство партийных бонз давно вызывает критику рядовых членов. Безволие руководства СДПГ, которое предпочло сделку с «чёрными» (ХДС/ХСС), чтобы зацепиться за власть, лишь усилило эту критику.

Однако создание нового левого союза затрудняется противоречиями, возникшими в Левой партии между её председателем Катей Киппинг и руководителем партийной фракции в бундестаге Сарой Вагенкнехт. Центральный вопрос – отношение к проблеме беженцев. Киппинг выступает за либерализацию въездного режима, Вагенкнехт – за жёсткое регулирование въезда.

Соратница и жена Оскара Лафонтена Сара Вагенкнехт требует разработки мер контроля въезда и пребывания иностранцев из Северной Африки и Азии по вполне понятным причинам. Любой политик в Германии, выступающий за либеральные условия въезда и бесконтрольное пребывание иностранцев, обречён на падение своей популярности. Лучшим примером этому является федеральный канцлер Ангела Меркель, слишком поздно дернувшая «стоп-кран» своей миграционной политики.

Однако либеральный подход Кати Киппинг находит поддержку у многих членов Левой, хоть это и ударило по позициям партии на выборах в бундестаг. Сара Вагенкнехт даже говорит, что «она идёт против партии ради социального мира в стране».

В любом случае конфликт между двумя женщинами-руководителями Левой зашёл так далеко, что управляющий делами партии Матиас Хён, доведенный до отчаяния, подал в отставку. Немецкие СМИ, которые следят за развитием конфликта, отмечают: «Неделями руководители Левой и их сторонники плюются друг в друга, забывая о правилах политической дискуссии. Борьба за власть в партии, которая начертала на своих знаменах защиту интересов социально обездоленных, безжалостна и жестока. После нее остаётся только выжженная земля. И конца ей не видно».