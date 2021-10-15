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В рядах иноагентов пополнение: Минюст добавил в список "Росбалт" и Republic
15 октября 2021, 23:10 • 53 • Политика
Минюст внёс в список иноагентов "Росбалт" и Republic. Издания стали 87-м и 88-м в соответствующем списке.
Список СМИ-иноагентов пополнили "Москоу диджитал медиа"*, юрлицо Republic* и акционерное общество "РС-Балт"*. Минюст России внёс издания в соответствующий реестр, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что решение по данным изданиям было принято в пятницу, 15 октября. "Москоу диджитал медиа" и "РС-Балт" стали 87-м и 88-м в списке иноагентов Минюста.
- гласит официальное сообщение.
Ранее в список были внесены телеканал "Дождь"*, а также издания Meduza*, "Важные истории"* и The Insider*. Кроме того, более 10 их журналистов и авторов "Голоса"* и "Медиазоны* тоже попали в список.
Напомним, что закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году. Под него подпадают СМИ и журналисты, получающие финансирование из-за рубежа. Закон обязывает их маркировать все свои материалы соответствующей пометкой.
* "Москоу диджитал медиа", Republic, "РС-Балт", "Дождь", Meduza, "Важные истории", The Insider, "Голос", "Медиазона" - СМИ, выполняющие функции иноагента.
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