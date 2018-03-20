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В русскую армию пришли "Терминаторы"
20 марта 2018, 23:54 • 26 • Политика
Российская армия всё-таки решила взять на вооружение боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2"
Принято решение взять на вооружение боевые машины поддержки танков "Терминатор-2". На самом деле боевая машина поддержки танков "Терминатор-2" нужна вовсе не для поддержки танков. Нет, то есть для этого она тоже нужна. Но в современной войне – по крайней мере, в исполнении России – не видно места для массированных танковых атак.
А вот для другого рода боевых действий, в которых Россия сегодня участвует, принимаемый на вооружение русской армии "Терминатор" будет очень даже полезен…
Что такое "Терминатор-2"
Сегодня прошла информация: российская армия всё-таки решила взять на вооружение боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2".
- приводит агентство РИА Новости слова своего источника в армейских структурах.
А почему "всё-таки"? Дело в том, что армия отчего-то никак не клала глаз на эту машину аж с 2000 года. Тогда она, правда, носила ещё название просто "Терминатор", сделана была на Уралвагонзаводе, где в 2006 году стала базой для ещё более совершенного аппарата "Терминатор-2". Но и в этом случае министерство обороны России подписало контракт на поставку этого оружия в войска лишь 11 лет спустя – на форуме "Армия-2017".
БМПТ-72. Фото: www.globallookpress.com
Почему тогда и что с ними делали – немножко позже. А пока расскажем, что это за машина.
На армейском языке машина огневой поддержки танков называется БМПТ-72. По той, видимо, причине, что выполнена она на базе шасси танка Т-72 – надёжного и вполне совершенного передвижного устройства.
В обязанностях БМПТ перечислены эффективная борьба с танками и другими бронированными машинами противника, уничтожение пехоты, а также огневых точек в защитных сооружений врага.
Для этого аппарат оснащён двумя спаренными 30-мм автоматическими пушками, управляемыми ракетами 9М120-1, способными поражать бронированные цели на дальности до 6 км, двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д, системой управления вооружением, стабилизированным в двух плоскостях прицелом, лазерным дальномером и прочими весьма современными штучками, способными нанести серьёзный вред противнику. Есть ещё пулемёт ПКТМ 7,62 мм – это для борьбы с живой силой супостатата.
Для чего более всего пригоден истребитель танков
Читайте такжеМинобороны созрело до покупки у "Уралвагонзавода" нового "Терминатора" Боевые машины поддержки танков уже прошли обкатку в Сирии.
Истребитель танков более всего пригоден не для истребления танков. В конце концов, против танков наиболее подходящим оружием являются противотанковые комплексы. Задача БМПТ – страховать свои танки во время атаки. Потому что танк традиционно подслеповат (на машинах платформы "Армата", правда, устанавливаются телевизионные системы обозревающие всё вокруг). И не только в силу ограниченной видимости, но и потому, что у его экипажа слишком много других непосредственных дел. И если рядом едет кто-то, чьей задачей как раз круговое наблюдение является, да кто ещё может и на месте пресечь вражеское поползновение открыть огонь, - то такая система приобретает совершенность.
Но проблема в том, что в современной войне танки строем в бой не ходят. Может, когда-нибудь НАТО сойдёт с ума и пустит свои бронетанковые силы лавою на Россию, и тогда наша ответная лавина получит возможность опять прокатиться до Берлина, а то и до Парижа, - но на деле такие сценарии маловероятны.
А вот сценарии, когда два-три танка в произвольном порядке, меняясь и прячась, страхуя друг друга ползают по городским улицам, уничтожая огневые точки, - вот такой сценарий вполне возможен. Вернее, даже опробован. И не раз. В Сирии. Там именно так бронетанковая техника в основном и применяется.
Но даже три полуслепых не заменят одного зрячего. В подобного рода танковых городских "каруселях" гораздо лучше смотрелись бы танк и пара БМПТ или пара танков и БМПТ. Соединились бы преимущества.
Бронетачанка – это будущее
Собственно, частица "бы" здесь лишняя. Преимущества и соединялись. Нынешнее решение о поставке "Терминаторов-2" на вооружение упало не с неба. А с Сирии. И в этом смысле весьма красноречиво прозвучало признание заместителя министра обороны Юрия Борисова, в 2017 году этим машины "успешно прошли опытно-боевую эксплуатацию" в ходе операции в Сирии.
При этом, надо полагать, военные должны были оценить высокие качества системы распознавания малоразмерных целей на больших дальностях. Причём даже в сложных метеоусловиях и ночью.
А что есть такое – подобная малоразмерная цель? Да, правильно – это гранатомётчик. Злейший враг танка.
Но отсюда – один шаг до ещё одной боевой возможности "Терминаторов-2" – применения их не для поддержки танков, а в качестве самостоятельной бронированной манёвренной единицы. Не только война в Сирии – но она в особенности – показала, какая большая ниша в современных полупартизанских войнах сохраняется за, как их прозвали, "тачанками". То есть машинами на колёсном, реже гусеничном ходу, оснащёнными крупнокалиберным пулемётом, парочкой гранатомётов и лёгкой стрелковкой в руках экипажа. Быстрое средство передвижения, возможности ударить, укусить и отскочить, высокая манёвренность.
Но делают подобного рода современные тачанки в основном на базе джипов и лёгких грузовичков. То есть с защитой у них – не очень.
И вот тут на сцену выступает такое чудо как "Терминатор-2". Тоже подвижный, тоже манёвренный, но очень хорошо вооружённый и куда как неплохо защищённый. Этакая получается бронетачанка для боёв в пустыне, которую лёгким оружием, однако, не возьмёшь и с которою надо бороться примерно с такими же усилиями, как с танком.
Недаром, видно, проскакивала информация о том, что Алжир то ли готов закупить, то ли закупил уже 300 штук таких машин.
Вот и наши военные, похоже, оценили перспективы броневой тачанки.
Покровский Александр
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