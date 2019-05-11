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В Русской Православной Церкви раскритиковали попытку возрождения культа Сталина: Победа - "это заслуга всего народа"
11 мая 2019, 18:39 • 102 • Политика
Глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион прокомментировал попытку некоторых граждан России возродить культ личности Иосифа Сталина, когда речь заходит о победе нашего народа в Великой Отечественной войне. В Русской Православной Церкви раскритиковали за эту попытку, напомнив, что Великая Победа - "это заслуга всего народа".
В последнее время, когда в российском обществе говорят о победе в Великой Отечественной войне, часто возникает и тема культа личности Иосифа Сталина. В Русской Православной Церкви посоветовали в этом случае посетить Бутовский полигон под Москвой "и посмотреть, к каким последствиям привела его политика".
Такой совет в эфире телеканала "Россия-24" дал глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион.
Он также подчеркнул, что именно Сталин несёт ответственность за репрессии 1920-1930-х годов. И напомнил мнение Церкви по этому вопросу, добавив про канонизацию "новомучеников и исповедников".
Отметил митрополит Иларион и тот факт, что наша армия поначалу была "совершенно не готовой" к войне с фашистской Германией, в том числе и потому, что многих военачальников расстреляли, заподозрив в измене.
Также упомянул собеседник и о том, что Сталина предупреждали о вероломстве Гитлера. Об этом говорил в своих донесениях и разведчик Рихард Зорге.
В Русской Православной Церкви раскритиковали за попытку возродить культ личность Сталина, напомнив, что Великая Победа - "это заслуга всего народа".
"Поэтому говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне - это заслуга Сталина, никак нельзя, - резюмировал митрополит Иларион. - Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности. Я не думаю, что возрождать этот культ личности нужно сейчас, в наше время".
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