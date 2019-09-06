«В русле позиции президента»: глава Пентагона заявил, что Россия и Китай намерены «нарушить международный порядок»

Глава Пентагона Марк Эспер утверждает, что Россия и Китай намерены «нарушить международный порядок», а Москва «игнорирует международные нормы». С такими заявлениями он выступил в Великобритании в ходе своего турне по европейским странам. По словам Эспера, США должны поддерживать тот мир, который сложился в последние десятилетия. По мнению экспертов, речь идёт о доминировании Вашингтона на мировой арене, которое американская сторона стремится сохранить. При этом сам министр обороны, ссылаясь на «российскую угрозу», надеется увеличить финансирование своего ведомства, считают аналитики.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Москва и Пекин якобы намерены «нарушить международный порядок».

«Становится всё более очевидным, что Россия и Китай хотят нарушить международный порядок, заполучив возможность накладывать вето на решения других стран по вопросам экономики, дипломатии и безопасности», — сказал он, выступая в Лондоне.

На данный момент Эспер находится в европейском турне — он уже посетил Германию, затем отправился в Великобританию, а следующие встречи у него запланированы во Франции.

Выступая в Лондоне, Эспер также призвал своих британских коллег объединить усилия для сохранения миропорядка.

«США сталкиваются с этой проблемой лицом к лицу, однако чтобы сберечь мир, который мы создавали все вместе, преодолевая десятилетия, полные жертв, каждый из нас должен приложить достаточно сил», — подчеркнул глава Пентагона.

Что касается Китая, то обеспокоенность у Эспера вызывает использование Пекином экономической мощи, а также «кража технологий» со стороны КНР. Россия, утверждает глава американского оборонного ведомства, якобы может вторгнуться в соседние страны. Также угрозы исходят от действий Москвы в Сирии, считает Эспер.

«Проще говоря, российская внешняя политика продолжает игнорировать международные нормы», — заявил Эспер, не пояснив, на чём основаны такие опасения.

Напомним, новая Стратегия национальной безопасности США была принята в декабре 2017 года. В этом документе Россия и Китай были названы в числе главных угроз для Соединённых Штатов.

«Китай и Россия бросают вызов американскому могуществу, влиянию и интересам, пытаясь подорвать безопасность и процветание США. Они намерены… увеличить свою военную силу и контролировать информацию и данные», — подчёркивают авторы стратегии.

Эспер и сам считает Россию и Китай одними из основных угроз для США — об этом он говорил в интервью CNBC ещё до своего назначения.

«Я думаю, наибольшей проблемой (для США. — RT) является Северная Корея. И если мы смотрим на период с 2025 по 2035 год, то это Россия. Но наибольший вызов для нас, безусловно, Китай — в период с 2035 года и позже», — говорил он.

Марк Эспер

Reuters

© Leah Millis

«В русле позиции президента»

Подобные высказывания именно в ходе европейского турне неслучайны, убеждён директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Такого рода высказываниями он пытается идти в русле позиции президента и активизировать европейских союзников, чтобы те активно закупали американское оружие», — сказал эксперт RT.

Специалисты также обратили внимание на слова Эспера о том «мире», который США намерены оберегать. По мнению политолога Михаила Синельникова-Оришака, речь идёт о доминировании Вашингтона в международной политике.

«Оставить всё как есть — это лучшее, что может быть для Соединённых Штатов. Потому что сейчас они доминируют в международной политике, а как только Америка прекратит это доминирование, это будет другое государство», — сказал он RT.

«Это хорошо для мировой безопасности»

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно делал заявления в иной тональности. В частности, он предлагал пригласить Россию в G7, что, по его мнению, было бы полезно для мировой безопасности.

«Я действительно думаю, что это хорошо для мировой безопасности, это хорошо для мировой экономики», — сказал Трамп.

Более того, по данным The Washington Post, США приостановят программы помощи европейским партнёрам по противостоянию России в размере $800 млн. Эти средства, по данным издания, будут перенаправлены на строительство стены на границе с Мексикой. Ранее стало известно, что Минобороны США приостановило 127 программ на $3,6 млрд, чтобы отправить эти деньги на возведение барьеров на границе.

Волне возможно, что в связи с этим Эспер надеется увеличить финансирование Пентагона, считает Синельников-Оришак.

«Всё, что происходит в США, вся их политика — как внутренняя, так и внешняя, — это всё направлено на увеличение финансирования», — подчеркнул политолог.

Эспер же, ставший главой Пентагона в июле этого года, относится к ястребам американской политики, отметил Рогулёв.

«А его последнее заявление связано с тем, что США махнули рукой на Россию, и это продолжалось долгое время. То есть они не считали, что Россия представляет какую-то угрозу, что экономика слабая, что она не способна создавать новые виды вооружения. А сейчас они вынуждены смотреть в глаза реальности, поскольку экономика не развалилась, производство налаживается, Россия в последние годы продемонстрировала способность создавать новые виды вооружений», — добавил аналитик.