«В русле избирательной кампании»: почему Трамп назвал американские войны на Ближнем Востоке «крупнейшей ошибкой» • 17 • В мире Вашингтон намерен в скором времени сократить численность дислоцированных в Афганистане американских военных до 4 тыс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. При этом он отметил, что начатые предыдущими американскими администрациями войны на Ближнем Востоке были «крупнейшей ошибкой в истории». По мнению экспертов, данное заявление было сделано в рамках предвыборной борьбы. Однако аналитики полагают, что Белый дом, несмотря на ослабление военного присутствия в Ближневосточном регионе, намерен сохранить там основные рычаги влияния. Американские военные в Афганистане Reuters © Andrew Burton США в скором времени сократят численность воинского контингента в Афганистане до 4 тыс. военнослужащих. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios. «В самое ближайшее время эта численность будет сокращена. Всё уже распланировано, — заявил американский лидер. — В самое ближайшее время мы сократим численность нашего контингента до 8 тыс. человек, а затем до 4 тыс. Переговоры ведутся прямо сейчас». На уточняющий вопрос о сроках вывода войск он ответил, что это произойдёт «очень скоро». Однако точную дату называть отказался, подчеркнув лишь, что к президентским выборам в США численность американского воинского контингента в Афганистане составит от 4 тыс. до 5 тыс. солдат. Кроме того, Трамп в очередной раз раскритиковал политику предыдущих американских администраций на Ближнем Востоке. По его словам, начатые там Вашингтоном войны были ошибкой. «По моему личному мнению, решение отправиться на Ближний Восток было крупнейшей ошибкой в истории нашей страны», — указал Трамп. Дональд Трамп

© Jonathan Ernst/Reuters Журналист портала Axios также спросил, не является ли достаточным основанием для ответных шагов против России заявление бывшего командующего американскими войсками в Афганистане Джона Николсона о том, что РФ якобы поставляет оружие радикальному движению «Талибан»*. Трамп сказал, что такие доклады не поступали к нему, добавив при этом, что США и сами поставляли вооружения воевавшим с СССР боевикам в Афганистане. Напомним, тема участия России в афганском конфликте стала активно обсуждаться в США после публикаций в газете The New York Times. В них со ссылкой на «анонимные источники» в американских спецслужбах утверждалось, что разведка РФ якобы платила талибам деньги, побуждая их нападать на войска США. Данная информация была опровергнута МИД РФ, властями США и представителями талибов. Выход по расписанию В начале этого года США по итогам длительных переговоров с радикальным движением «Талибан» согласились вывести свои войска из Афганистана. Договорённость была закреплена в соглашении, которое было подписано 29 февраля в Дохе спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и муллой Абдулом Гани Барадаром, представлявшим талибов. В договоре указан срок — 14 месяцев, — в течение которого Соединённые Штаты и их союзники должны покинуть Афганистан. При этом вывод контингента должен осуществляться в несколько этапов. Сначала США за четыре с половиной месяца после подписания договора должны уменьшить до 8,6 тыс. число дислоцированных в Афганистане военнослужащих, а также вывести войска с пяти военных баз. Пропорционально обязались сокращать свои контингенты и союзники Соединённых Штатов. После завершения этого этапа и при соблюдении сторонами условий соглашения начнётся подготовка к выводу оставшихся в стране подразделений. Они должны будут покинуть пределы Афганистана не позднее чем через девять с половиной месяцев. Американские военные на борту вертолёта в Афганистане

Reuters

© Omar Sobhani Вашингтон при этом обещает снять санкции с членов «Талибана», а талибы, в свою очередь, обязуются на подконтрольных им территориях бороться с «Аль-Каидой»** и другими террористическими группировками. В середине июля 2020 года официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил завершение первого этапа вывода американских войск из Афганистана. «Соединённые Штаты согласились сократить свой контингент в Афганистане до 8600 человек и покинуть пять баз, как это предусмотрено в соглашении. Мы выполнили это обязательство. Численность контингента США продолжает составлять около 8500 человек, и пять баз, которые раньше занимали американские военные, были переданы нашим афганским партнёрам», — отметил Хоффман. При этом в Пентагоне подчеркнули, что у Вашингтона остаются возможности для защиты дислоцированных в Афганистане американских военных и своих национальных интересов. Также в оборонном ведомстве сообщили, что поддержка вооружённых сил официального Кабула со стороны Вашингтона будет продолжена. В Минобороны заверили, что США придерживаются взятых на себя ранее обязательств по выводу войск из Афганистана. По словам заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, заявление Трампа о скором сокращении до 4 тыс. человек американского контингента было в большей степени рассчитано на привлечение голосов избирателей на президентских выборах, которые пройдут осенью. «Такое заявление идёт в русле избирательной кампании. Трамп пытается предстать в образе миротворца. Американский электорат позитивно реагирует на обещание вывести американские войска из горячих точек, поэтому Трамп рассчитывает, что это может принести ему дополнительные очки», — отметил он в интервью RT. Похожей точки зрения придерживается и профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. «Это предвыборное обещание ещё прошлой избирательной кампании, которое Трамп не выполнил в силу целого ряда причин. Его можно назвать популистским, и оно будет поддержано со стороны большей части американского общества. В этом смысле любая критика такого решения со стороны демократов будет на руку Трампу», — сказал аналитик в беседе с RT. По мнению экспертов, курс на вывод войск из Афганистана сохранится при любом исходе выборов в США. «Обама тоже обещал вывести войска из Афганистана. А при нём Байден, который сейчас борется за право стать кандидатом в президенты, был вице-президентом. Поэтому в случае победы демократа на этих выборах курс на уход из Афганистана сохранится», — считает Андрей Сидоров. По его словам, сегодня США не нужен Афганистан, поскольку он ничего им не приносит. «В этот регион поступают немалые средства, направляются американские войска, но это не даёт нужного результата. Негатив, который приносит Афганистан, особенно внутри страны, бьёт по имиджу американских властей», — пояснил эксперт. «Управлять энергетической составляющей» Отметим, что ранее Трамп неоднократно обещал прекратить политику «бесконечных войн», которые ведут США на Ближнем Востоке. Белорусам не показали часть программы Соловьёва: "Возможно, самая скандальная цензура" Так, в июне 2020 года, обращаясь к выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте, он заявил, что США не желают решать конфликты в зарубежных странах. По его словам, это не является обязанностью американских военнослужащих. «Мы возрождаем основополагающие принципы, согласно которым задача американского солдата состоит не в восстановлении других государств, а в защите — самой решительной защите — нашей страны от иностранных врагов. Мы заканчиваем эпоху бесконечных войн. Вместо этого у нас будет новый, трезвый курс на защиту жизненно важных американских интересов», — сказал Трамп. При этом он добавил, что под его руководством Белый дом проводит «колоссальное восстановление» американских вооружённых сил, для чего выделено более $2 трлн. Напомним, за последние 20 лет США начали сразу несколько военных кампаний на Ближнем Востоке, которые потребовали значительных финансовых затрат и использования сотен тысяч американских солдат. В 2001 году США вторглись в Афганистан, назвав это ответом на террористически атаки 11 сентября. В 2003 году жертвой американского нападения стал Ирак. На этот раз поводом для интервенции послужили сообщения о том, что Багдад якобы разрабатывает оружие массового поражения. При этом впоследствии данная информация не была подтверждена. Кроме того, США активно участвовали в конфликтах в Ливии и Сирии. По данным американского Института Уотсона, которые были опубликованы в ноябре 2019 года, с 2001 года США потратили на ближневосточные войны не менее $6,4 трлн. В результате американских интервенций погибли более 801 тыс. человек, отмечается в исследовании, среди которых не менее 335 тыс. были мирными гражданами. Ещё 21 млн человек из-за войны стали вынужденными переселенцами. Эти данные не включают в себя военные операции, которые США проводили в регионе до 2001 года. Так, в предыдущей войне с Ираком 1990—1991 годов США задействовали почти 700 тыс. военнослужащих. Последствия бомбардировки американской авиации в Ираке, апрель 1991 г.

© U.S. Air Force Интерес США к Ближнему Востоку был обусловлен главным образом желанием контролировать имеющиеся там богатые запасы углеводородов, считает Дмитрий Евстафьев. «С исторической точки зрения присутствие США на Ближнем Востоке, начавшее нарастать после подписания при участии американцев мирного договора между Израилем и Египтом в 1979 году, имело свою логику. В частности, оно было обусловлено стремлением Вашингтона управлять энергетической составляющей глобализации. Насколько эта логика сегодня актуальна, сказать сложно. Трамп считает, что не актуальна, однако это не означает, что он прав», — говорит аналитик. По словам Андрея Сидорова, при Трампе США стали делать ставку на использование собственных энергоресурсов. «На определённом этапе Ближний Восток был важен для США из-за нефти: США закупали за рубежом энергоресурсы, оставляя собственные в качестве стратегического резерва. Трамп изменил эту политику, вернувшись к использованию собственных ресурсов», — пояснил эксперт. При этом Сидоров подчёркивает, что ослабление военного присутствия в регионе не означает «полного ухода американцев». «Трамп хочет сократить свои обязательства на Ближнем Востоке, в том числе финансовые, военные, но при этом сохранить за собой все главные рычаги управления. Сокращение обязательств при сохранении властных полномочий по решению ключевых вопросов вкупе с перекидыванием основных сил и средств в Азию поможет Трампу создать периметр сдерживания вокруг большой Евразии. Сможет ли он добиться этого, покажет время», — заключил политолог. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. ** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





17 Источник Похожие новости Идентичная ситуация была на Украине: Военкор сообщил о странном совпадении у границ России "Я на неё зла не держу": Американца укусили крокодил, паук и акула В Бейруте произошёл мощный взрыв "Позорник и манкурт": Симоньян вновь надавила на больную мозоль властей Армении "Волчары разрабатывают адские санкции": Пронько заговорил о "самом страшном" "Посмотреть, живой или неживой": В Белоруссии объяснили военные сборы на границе с Россией Новости партнеров