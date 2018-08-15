В Румынии вспыхнули серьезные беспорядки

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Столица Румынии бурлит с середины второй недели августа. Жители Бухареста ежедневно, как на работу, выходят на улицы, чтобы выразить протест против продажного, как они считают, правительства, и потребовать досрочных выборов. Любопытно, что первые демонстрации в пятницу организовали румынские экспаты, временно вернувшиеся на родину для того, чтобы «разобраться» с властями.

Первая же демонстрация закончилась серьезными беспорядками и столкновениями с полицией. Их организовали агрессивно настроенные демонстранты, возможно, футбольные хулиганы. Они часто участвуют в политических акциях протеста. Очевидно, футбольных фанатов привлекает возможность помериться силами с силами правопорядка. По крайней мере, на демонстрации они ходят исключительно для этого.

На град камней и бутылок полиция ответила слезоточивым газом, дымовыми гранатами, водяными пушками и дубинками. Досталось, конечно, не только хулиганам, но и мирно настроенным демонстрантам. Сотни человек получили телесные повреждения в результате действий правоохранителей, которые разгоняли демонстрантов, как пишет румынская пресса, с беспрецедентной жестокостью. Возмущение действиями стражей порядка оказалось настолько сильным, что правительство было вынуждено объявить о проведении расследования.

Жесткость и решительность полиции не испугала протестующих. Они вышли на улицы румынской столицы и в последующие дни. В воскресенье волна насилия схлынула, и акции протеста в Бухаресте и крупнейших румынских городах, сообщает Reuters, прошли в целом в мирной обстановке.

В воскресенье перед зданием правительства в столице собралась толпа численностью примерно 15 тыс. человек. Они выкрикивали: «Коррупция убивает!», «В отставку!», «Воры! Воры!» Многие демонстранты размахивали флагами Румынии, США, ЕС и НАТО. Символами антикоррупционных и антиправительственных протестов в Румынии стали сотовые телефоны с горящими экранами, поднятые над головой.

Главным конкретным требованием демонстрантов, кроме расплывчатого призыва усилить борьбу с коррупцией, была отставка левого правительства. Оппозиция считает, что власти перестали контролировать ситуацию в стране вскоре после возврата к власти в 2016 году Социал-демократической партии.

За границей сейчас живут и работают примерно 3 миллиона румын. Большинство утверждает, что уехали из Румынии из-за коррупции, низких зарплат и отсутствия возможностей.

Демонстранты выдвигали и политические требования. Их, например, рассердили недавние попытки правительства ослабить суды. Особенно сильное возмущение вызвало стремление декриминализовать отдельные виды преступлений, в основном коррупционных, и смягчить наказание за взятки. По всеобщему мнению, это сделано с одной целью – облегчить наказание провинившимся и осужденным чиновникам.

Лидер правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгнея в этом году был осужден за злоупотребление властью. Однако он подал апелляцию и сейчас продолжает заниматься политической деятельностью на свободе. Кстати, это осуждение для него не первое. Его уже признавался виновным в подтасовке результатов выборов.

Румыния является не только одной из самых бедных стран Европы, но и одной из наиболее коррумпированных. В 2014 году президентом Румынии был избран кандидат антикоррупционных сил Клаус Йоханнис, который, между прочим, осудил в Facebook жестокость полиции. Свою работу на посту главы государства он начал с борьбы с коррупцией.

Однако партия Йоханниса не контролирует парламент и с большим трудом отбивает регулярно повторяющиеся попытки правящей партии смягчить наказание за коррупцию. Летом 2015 года возглавлявший тогда правительство Румынии Виктор Понта, кстати, социал-демократ по партийной принадлежности, был вынужден уйти в отставку, потому что его признали виновным в коррупции.

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