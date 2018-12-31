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В Румынии в ответ на критику РФ посоветовали "обновить историческую информацию" о советских солдатах

31 декабря 2018, 15:09  •  159 • В мире
МИД Румынии выразил сожаление в связи с публикацией на сайте посольства России "Кому через 75 лет после Второй мировой войны понадобилось доставать из нафталина мифы о "бесчинствах" советских солдат - освободителей Европы от фашизма". В сообщении дипмиссии говорится, что проблемы совместной румыно-российской истории должны обсуждаться историками. При этом дипломаты предложили РФ "обновить историческую информацию, которую оно использует, посредством будущей работы совместной комиссии".
В Румынии заявили, что вопросы румыно-российской истории должны обсуждаться историками. Так Бухарест отреагировал на обнародованный посольством РФ в Румынии текст "Кому через 75 лет после Второй мировой войны понадобилось доставать из нафталина мифы о "бесчинствах" советских солдат - освободителей Европы от фашизма".
Российские дипломаты указали, что в некоторых СМИ не прекращается пропагандистская кампания по очернению солдат Красной армии. При этом, подчеркивается в тексте, пропагандистские "специалисты" предпочитают отмечать, что зверства военного времени совершали как раз русские.
При этом, отметили в посольстве, автор "почему-то забывают упомянуть, что подобные действия в отношении мирного населения (изнасилования и мародерство) были запрещены в Красной армии на самом высоком уровне и карались расстрелом".
В Румынии в ответ на критику на этот счет заявили, что подобные вопросы должны касаться историков.
Представители румынского МИД заявили, что данный вопрос должен обсуждаться в рамках академической дискуссии.
"Прошлое отношений между Румынией и РФ не должно быть местом для спекуляций и необоснованных мнений, которые могут повредить двусторонним отношениям", - приводит ТАСС комментарий ведомства.
В заключение МИД предлагает посольству РФ "обновить историческую информацию, которую оно использует, посредством будущей работы совместной комиссии".

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В Румынии в ответ на критику РФ посоветовали "обновить историческую информацию" о советских солдатах
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