В Румынии рассчитывают на победу Майи Санду

«Потенциальная победа Санду 15 ноября во многом может оказаться пирровой»

Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая на пресс-конференции, не только подробно рассказал о том, как происходит подготовка ко второму туру президентских выборов в соседней Молдавии, но и призвал молдавскую диаспору в Румынии, а также всех граждан Молдовы отдать свои голоса за экс-премьера, лидера партии PAS Майю Санду. По его мнению, голосуя за Санду, граждане Молдовы голосуют за «демократическое будущее своей страны».

«Я был рад видеть, что в первом туре граждане голосовали за Майю Санду. Фактически это голосование в пользу необратимого демократического развития Молдавии, которое Румыния постоянно и безоговорочно поддерживает»,

– заявил Йоханнис.

Глава государства в который раз предупредил, что в Бухаресте продолжают внимательно следить за всеми событиями в соседней стране, чтобы «удостовериться, что будущее Республики Молдавия будет определяться исключительно свободным голосованием граждан, на демократических, справедливых выборах, без какого-либо нежелательного вмешательства».

Понятно, что свои призывы голосовать за Санду, господин президент вмешательством во внутренние дела независимой Молдовы не считает.

«Я всегда подчёркивал, что путь в Европу – это путь прогресса, через смелые реформы, особенно в области правосудия и укрепления демократии. Наша страна уже инвестировала значительные и бескорыстные средства в инфраструктуру, в проекты межсетевого взаимодействия, в школы, больницы, детские сады и во многие другие области, для блага граждан, для развития Республики Молдова, для укрепления демократии»,

– напомнил молдаванам Клаус Йоханнис.

Однако, по мнению молдавского политолога Владимира Ротаря, в случае победы Санду во втором туре президентских выборов, назначенных на 15 ноября, её ждёт жёсткое противостояние – и с нелояльным в большинстве своём парламентом, и с нелояльным правительством.

«Победительница первого тура, председатель партии PAS Майя Санду, как видно, чувствует себя хозяйкой положения и полностью уверена в своём успехе. Она владеет тактической инициативой в избирательной гонке, назначает и отменяет дебаты с Игорем Додоном, попутно набрасывая оппоненту новых обвинений и оскорблений, рассуждает о приоритетах своей деятельности на посту главы государства. Кроме того, эта неделя отметилась попытками Санду «зайти на территорию» Додона – о чём свидетельствуют относительно примирительные заявления о статусе русского языка и развитии отношений с Российской Федерацией. Но это не спасёт. В случае победы Майя Санду столкнётся с достаточно агрессивно настроенной к ней парламентской средой»,

– уверен Ротарь.

Он напоминает, что у партии Санду в парламенте всего 15 мандатов, ещё 11 – у бывших союзников по блоку ACUM партии Андрея Нэстасе «Платформа DA». Остаются депутаты Демпартии, группа Канду да отколовшиеся в последние дни от этой группы несколько депутатов, образовавшие вместе с фракцией партии «Шор» фракцию Pentru Moldova. При этом большинство голосов остаётся у социалистов – 37. Проевропейцы в силу своих убеждений не смогут пойти на союз ни с кем, кроме «Платформы DA», считает эксперт.

«С учётом сложившейся ситуации Майя Санду рискует оказаться в роли свадебного генерала, равно той же, в какой пребывал её нынешний оппонент первые 2,5 года своего президентства. В этом плане вполне логично, что она уже сейчас фокусируется на идее досрочных парламентских выборов. Проблема в том, что кроме PAS они вряд ли кому нужны из нынешних обитателей парламента: и платформа DA, и все вариации демократов прекрасно осознают свои невеликие шансы на возможном голосовании. Таким образом, потенциальная победа 15 ноября во многом может оказаться пирровой. Так что есть основания полагать, что в борьбе с парламентом Санду придётся рассчитывать исключительно на собственные силы – и здесь без протестов никак не обойтись»,

– констатирует Владимир Ротарь.