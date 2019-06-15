В Румынии "раскрыли" военные планы России в Черном море - напасть на Бухарест

Россия уже способна при необходимости воспрепятствовать проходу военных кораблей НАТО в Черное море извне. Об этом заявил министр национальной обороны Румынии Габриел Леш на конференции по безопасности в Черном море.

Глава румынского оборонного ведомства отметил, что Черное море имеет фундаментальное значение для национальной безопасности России. Он указал, что оно не только обеспечивает России контроль над Кавказом, Молдавией и половиной Украины, но также является хорошим плацдармом для влияния на Балканы, Средиземноморье и Ближний Восток.

"Стратегическая цель России – доминирование в Черноморском регионе", - цитирует министра "Утро.ру".

Он добавил, что Россия рассматривает НАТО как военную угрозу. Румыния же, по словам Габриеля Леша, рассматривается Россией как потенциальная цель, так как считается "центром принятия решений НАТО".

Ранее сообщалось, что армия США слишком плохо развернута, чтобы помочь НАТО в сдерживании возможной российской агрессии против Альянса, в основном она базируется в континентальной части Соединенных Штатов, в то время как вероятное место конфликта с Россией находится на восточной границе НАТО. В этой связи США необходимо постоянное размещение войск, особенно тяжелых бронетанковых соединений, в Польше, пишут авторы RealClearDefense.

Российские обычные силы, по мнению авторов, способны провести быструю и интенсивную кампанию против государств на их непосредственной западной периферии. Латвия, Литва и Эстония, члены НАТО, особенно уязвимы для неожиданного нападения, считают они.

Однако нельзя исключать возможность боевых действий России против Украины, Польши или Румынии, поэтому корпорация RAND интенсивно анализирует военный баланс в Балтийском регионе, говорится в публикации. Выводы этих усилий, мягко говоря, отрезвляют. "В нынешней ситуации НАТО не может успешно защитить территорию своих наиболее уязвимых членов", - пишут авторы RealClearDefense.