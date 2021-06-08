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В Румынии напомнили – Молдавию можно потерять

08 июня 2021, 03:05  •  29 • Украина
Результаты июльских выборов в Молдове определят будущее этой страны
Чем ближе внеочередные парламентские выборы в Молдавии, тем активнее ведут себя западные политики, не прекратившие своего вмешательства во внутренние дела этой страны. А их заявления становятся всё откровеннее.
Так, по мнению экс-главы МИД Румынии Кристиана Диаконеску, парламентские выборы, назначенные на 11 июля, станут для Молдавии историческими, потому что ставки на этих выборах слишком высоки, а их результаты определят на многие годы вперёд политическую направленность страны. Поэтому крайне важно, уверен экс-министр, чтобы на выборах в Молдавии проевропейские силы получили большинство мест в парламенте.
«Ставка на этих выборах – позиционирование в пользу той или иной системы ценностей. Это вопрос выбора и с этой точки зрения электорат Республики Молдова разделён симметрично. Это исторический момент, если Республика Молдова пойдёт после выборов не по европейскому пути, а в другом направлении, она отдалится от Запада на долгие годы и процесс этот станет необратимым. Это же касается Румынии: Молдавия в случае проигрыша прозападных сил выйдет из сферы влияния Бухареста»,
– заявил Кристиан Диаконеску в эфире передачи Punctul pe Azi на TVR Moldova.
По словам дипломата, он не понимает, почему проевропейские и унионистские политики в Молдавии никак не смогут договориться и объединиться хотя бы на время выборов, ведь объединение могло бы стать гарантией победы. Тем более что идея Унири – объединение Молдавии и Румынии – это и есть идея евроинтеграции. После чего Диаконеску ещё долго расписывал все преимущества объединения двух стран, вернее – поглощения Молдавии Румынией.
А заместитель помощника госсекретаря Соединённых Штатов Джордж Кент напомнил молдаванам – в Белом доме ожидают свободных, демократических выборов и никакого вмешательства других стран. А заявления «западных партнёров» накануне выборов ни в коем случае не являются вмешательством, это просто советы.
«Самое главное – это свободный и справедливый процесс без внешнего вмешательства. Право голосовать на выборах – фундаментальное демократическое право. Мы ожидаем свободного и честного голосования. После этого надеемся, что появится правительство, которое будет определять направление развития страны, и Соединённые Штаты будут готовы поддержать успешное правительство»,
– отметил Джордж Кент.
С тем, что грядущие выборы будут судьбоносными для Молдавии согласен и молдавский политолог Сергей Чебан. Он напомнил заявление председателя Европейского парламента Давида Сассоли, выступившего за присоединение балканских государств к Евросоюзу. Чебан увидел в этом заявлении перспективу вступления в ЕС в ближайшие пять – десять лет, поскольку «с географической точки зрения республика может рассматриваться в качестве страны, расположенной в общем балканском ареале». Всего-то и нужно, чтобы на ближайшие десять лет во главе Молдавии были прозападные политики, уверен политолог.
Тот факт, что сторонников идеи евроинтеграции практически ровно столько же, сколько и противников, никого из прозападных политиков и экспертов не волнует.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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