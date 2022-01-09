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В Румынии героизируют Антонеску и считают холокост «незначительным эпизодом»

09 января 2022, 12:45  •  135 • В мире
Сопредседатель Альянса за объединение румын (AUR) Клаудиу Тырзиу возмутился тем вниманием, которое уделяется в Румынии холокосту. Он заявил, что это незначительная тема в истории Румынии, и она не заслуживает такого акцента.
Слова Тырзиу возмутили посла Израиля в Румынии Давида Саранга. «Экстремистские проявления напоминают нам о том, что радикальные идеологии дают знать о себе и сегодня», - отметил посол. Его поддержал спецпредставитель правительства Румынии по борьбе с ксенофобией и антисемитизмом Александру Мурару, который потребовал запрета AUR. Он подчеркнул, что в Румынии замаячил мираж ультраортодоксальности, размывающий западные ценности.
Критика антисемитизма, озвученная Мурару как правительственным чиновником, не должна вводить в заблуждение. И румынские власти, и AUR на самом деле идеологические единомышленники. Правительство не любит AUR потому, что он успешно конкурирует с ним в электоральных рейтингах, занимая третью позицию после правящих социал-демократов и национал-либералов.
AUR умело захватывает дискурс о Великой Румынии, отодвигая в сторону правящие политические силы. Правительство опасается, что AUR окончательно приватизирует фигуру маршала Антонеску, при котором были уничтожены 300 тысяч румынских евреев. Его официальный Бухарест превратил в идола Великой Румынии. Румынские союзники Гитлера одинаково милы и AUR, и правительству, но правительство не хочет, чтобы кто-то другой пользовался маршалом Антонеску в политических целях.
Антонеску, как и Гитлер, отдал приказ о нападении на СССР 22 июня 1941 года. В Румынии царит настоящий культ этого военного преступника, при попустительстве демократических институтов Евросоюза.
Героизация нацизма в его национальном виде охватила не только Румынию, но и Хорватию, Латвию, Литву, Эстонию, Финляндию, частично Польшу. В Бельгии в 2018 году установили памятник латышским эсэсовцам. Неравнодушным гражданам понадобилось три года, чтобы добиться его сноса в 2021 году. В Канаде памятник в честь дивизии СС «Галичина» стоит до сих пор. Его не сносят под тем предлогом, что он установлен на частном земельном участке.
Одновременно с этим Запад ведёт настоящую пропагандистскую войну против памяти о славном подвиге советского солдата, спасшего мир от коричневой чумы, принижая вклад Красной армии в разгром гитлеризма и историческое значение Великой Победы.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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